Finisce in parità tra Ego Handball Siena e Pressano (31-31)

Finisce 31-31 la partita tra Ego Handball Siena e Pressano. I bianconeri non riescono a mantenere il vantaggio conseguito e si fanno recuperare dal team trentino che a pochi secondi dalla fine impatta con il bomber Dallago.

La gara era iniziata bene per i padroni di casa. Arcieri non fallisce il tiro dai sette metri (2-1). Bella rete di Niko Kasa da zona centrale dopo che Arcieri aveva concluso sul palo a seguito di una grande azione corale da parte dei senesi. All’8’ minuto nuovo vantaggio per i padroni di casa grazie al pallonetto di Arcieri (5-4). Il numero 18 dei bianconeri è scatenato e con un altro pallonetto realizza la rete che vale il 6-4. Dallago e Di Maggio impattano per gli ospiti sul 6-6 al 12’ minuto. Bargelli cadendo all’indietro e poi due reti di Arcieri danno il massimo vantaggio ai locali: 9-6 al 16’ minuto, con Arcieri che ha già messo a segno la bellezza di 5 reti. Ancora Arcieri in gol, e si amplia il vantaggio dei senesi fino al 10-6.

Ma in un attimo i trentini si riavvicinano con le reti di Dallago e Fadanelli e ancora con Fadanelli tornano sulla parità. Nikocevic riporta avanti i suoi, gli risponde Di Maggio dopo che Pavani aveva compiuto un grande intervento, nell’azione precedente, sullo stesso Di Maggio. Ospiti avanti con il rigore di Fadanelli e poi con la rete dal centro di Argentin. Pressano approfitta della superiorità numerica per realizzare con Giongo, poi allunga con la rete di Gabriele Sontacchi (13-15). Prima della sirena Bargelli accorcia sul 14-15, punteggio sul quale si chiude il primo tempo di gioco.

Nikocevic pareggia subito all’inizio del secondo tempo (15-15). Dallago e Di Maggio superano Pavani, Nikocevic però buca un istante dopo la difesa di Pressano. Il centrale montenegrino è in questa fase il leader offensivo di Siena, con un grande movimento beffa la difesa dei trentini e mette in rete.

Argentin fa valere la stazza fisica e penetra per la rete del 18-19. Nuovo pareggio con la conclusione di Kasa che si infila sotto la traversa della porta ospite. Bronzo e Pasini vanno in rete dopo che per gli ospiti aveva segnato il solito Dallago. Bargelli da metà campo è autore del 22-21.

Pressano allunga, grazie alle giocate e alla prestanza di Argentin e alle penetrazioni vincenti di Dallago. Giongo è autore del 23-25 al 46’. Nikocevic e Arcieri riportano il punteggio in parità (25-25). Kasa dribbla la difesa trentina e al 48’ consente ai senesi di rimettere la testa avanti sul 26-25. Sono Kasa e Nikocevic a dare slancio ai senesi che si portano sul +2. I due minuti a Di Maggio costano cari a Pressano, Arcieri mette a segno un’altra rete (29-26). Gol di Bronzo per il 30-27.

Gabriele Sontacchi e Dallago danno nuova fiducia a Pressano (31-29). Moser a segno per il 31-30. Si arriva all’ultima azione con questo punteggio. Dallago realizza con un sottomano, a pochi secondi dal termine Bargelli non trova la porta di Pressano.

Ego Handball Siena – Pressano 31-31 (14-15)

EGO HANDBALL SIENA: Leban, Gai, Bargelli 4, Pasini 4, Kasa 6, Bronzo 4, Senesi, Pavani, Arcieri 7, Nikocevic 6, Guggino, Carboni. Coach: Dumnic.

PRESSANO: Facchinelli, Dallago 8, Chistè 1, Davide Sontacchi, D’Antino, Di Maggio 3, Gabriele Sontacchi 3, Fadanelli 4, Giongo 3, Loizos, Argentin 9, Folgheraiter, Moser 1. Coach: Fusina.

Gennaro Groppa

(Qui sotto: l’intervista nel post gara a coach Dumnic e al giocatore di Pressano, Fadanelli)