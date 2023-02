Fabio Ricci: “Vogliamo concludere la stagione nel modo migliore”. Federico Bonami: “Dobbiamo fare punti in ogni gara”

Emma Villas Aubay Siena al lavoro (oggi si è tenuta una doppia seduta di lavoro al PalaEstra) in vista del match in programma domenica 12 febbraio a partire dalle ore 18 al PalaEstra contro i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova Marche. La squadra, per intendersi, di Ivan Zaytsev e di Luciano De Cecco. La gara sarà sponsored by Terrecablate, ovvero uno dei partner storici della società biancoblu e che da anni sostiene il progetto pallavolistico senese. Si tratterà di una partita valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno, alla fine della regular season mancano appena quattro match.

La prevendita per assistere all’incontro è già attiva online sulla piattaforma CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 19 e domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 in poi.

Siena arriva da tre vittorie consecutive (in trasferta a Piacenza, poi in casa contro Cisterna e contro Padova) e dalla sconfitta rimediata invece sabato scorso a Modena, nonostante una buona prova dei giocatori di coach Omar Pelillo che hanno vinto il terzo set e che hanno invece perso due set ai vantaggi, il primo addirittura per 34-32 dopo 39 lunghissimi minuti di gioco. Il Presidente della Emma Villas Aubay Siena Giammarco Bisogno è stato assolutamente chiaro sulla situazione della squadra: “Abbiamo vinto tre partite consecutive e anche a Modena, nonostante la sconfitta, i ragazzi hanno dimostrato ciò che sono e che valgono e quelle che sono le loro qualità – ha dichiarato il massimo dirigente del club toscano. – Le prossime quattro partite del campionato saranno tra le più importanti della storia della nostra società. Il risultato finale determinerà anche le strategie future del club. La salvezza nel torneo di Superlega assicurerebbe continuità, un’esperienza maggiore al club e la possibilità di allestire un roster per l’anno successivo in tempi logici. Un mese fa la situazione era grigia, oggi lo scenario è diverso ma ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo crederci, insistere e continuare a far vedere una buona pallavolo. Se proseguiremo con l’atteggiamento delle ultime gare credo che potremo ottenere ancora buoni risultati”.

Hanno parlato del momento della squadra anche il centrale della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Ricci, e il libero della squadra biancoblu Federico Bonami.

“Vogliamo e dobbiamo concludere questa stagione nel modo migliore – sono le parole di Fabio Ricci. – Sono quattro partite che ci possono far raggiungere l’obiettivo della salvezza, le affronteremo mettendo la testa in un match alla volta e poi vedremo cosa saremo riusciti a fare. Nel mese di gennaio abbiamo sicuramente alzato il nostro livello di gioco, lo abbiamo fatto anche sabato scorso a Modena. Cercheremo di mantenere questo livello o di alzarlo ancora nelle prossime sfide”.

“Ora pensiamo alla gara contro la Cucine Lube Civitanova Marche dopo la sconfitta rimediata sabato a Modena – dichiara Federico Bonami. – Da parte nostra a mio avviso c’è stata una buona continuità nel gioco, siamo dunque rammaricati per il risultato che non è arrivato, è stata quindi una sconfitta che ci ha fatto male. Noi abbiamo bisogno di punti in ogni campo e in ogni gara. Siamo concentrati sull’allenamento quotidiano da effettuare, cercheremo di utilizzare al meglio anche il dispiacere provato dopo la sconfitta di Modena per avere ancora maggiori energie contro la Lube”.