Fabio Mechini: “L’obiettivo della salvezza è a portata di mano, vivremo nove battaglie sportive”

La Emma Villas Aubay Siena osserverà giorni di riposo il 31 dicembre e il primo gennaio e tornerà ad allenarsi al PalaEstra a partire da lunedì 2 gennaio in vista della sfida di domenica 8 gennaio, a partire dalle ore 15,30, contro l’Allianz Milano. La partita sarà valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega.

La prevendita per assistere al match prenderà il via il prossimo 2 gennaio alle ore 12 sul circuito della CiaoTickets.

Il vicepresidente del team senese Fabio Mechini fa intanto il punto su quello che è stato l’anno 2022 del club del presidente Giammarco Bisogno. Un’annata nella quale i senesi hanno prima vissuto la cavalcata culminata con la salvezza nel torneo di Serie A2, centrata grazie alla vittoria ottenuta nel palazzetto dello sport di Santa Croce sull’Arno, e poi hanno effettuato il salto in Superlega, il campionato più bello e con le squadre più forti del mondo.

Così commenta il vicepresidente Mechini: “È stato un 2022 pallavolisticamente parlando molto complicato perché ci sono state prima le difficoltà che stavamo affrontando nel campionato di Serie A2. Fino alle gare contro Brescia e Ortona conoscevamo le problematiche che avevamo di fronte a noi per il raggiungimento della salvezza, poi c’è stato un repentino e improvviso cambio di rotta che ci ha portati anche a sfiorare i playoff. Nel girone di ritorno abbiamo fatto un percorso paragonabile alle prime della classifica. Poi c’è stata la scelta di fare il campionato di Superlega, con le difficoltà incontrate nella costruzione della squadra, dello staff e nel mantenimento della struttura. L’estate non è stata un periodo semplice nell’andare ad allestire una squadra per il campionato di Superlega dopo che avevamo iniziato il mercato sapendo che avremmo preso parte alla Serie A2. L’avvio del torneo di Superlega non è stato semplice. A dicembre sapevamo di avere gare complicate contro Trento, Civitanova Marche e Perugia, match ovviamente molto difficili da giocare. A Perugia abbiamo avuto buoni sprazzi di gioco ma poi è venuto fuori il valore della squadra che è campione del mondo”.

“Si chiude un 2022 – prosegue il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena – nel quale abbiamo raggiunto una salvezza bellissima in Serie A2 e abbiamo poi compiuto un percorso differente con la società che ha voluto fare la Superlega. Nel 2023 dovremo affrontare le nove partite che mancano alla fine del campionato come nove autentiche battaglie sportive, l’obiettivo della salvezza è ancora a portata a mano. Siamo a 3 punti di distanza dalla squadra che è penultima in classifica. Gennaio sarà cruciale, con tre sfide da giocare in casa. Dovremo tornare in palestra il 2 gennaio con la testa rigenerata e con il cuore ritrovato, tutti con l’obiettivo di portare Siena alla salvezza. Possiamo farlo, è nelle nostre corde, dipende tutto da noi. Abbiamo inoltre un settore giovanile che si sta riqualificando e che ha raggiunto numeri importanti di ragazzi nelle varie formazioni. Nel tempo sono stati raggiunti risultati prestigiosi anche dai nostri giovani, e ci attendiamo buone cose pure nei prossimi mesi dato che abbiamo dei gruppi che stanno facendo tanto bene. Voglio fare menzioni speciali al gruppo della Serie C e a quello della Serie D che si stanno ben comportando”.