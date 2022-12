Fabio Mechini: “Dalla squadra mi aspetto a Padova la migliore prestazione della stagione”

“Abbiamo di fronte a noi un recupero importantissimo, è per noi un’opportunità fondamentale per riaprire il discorso della salvezza”. Parla così a 48 ore dalla gara alla Kioene Arena di Padova il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Fabio Mechini. Il team senese sarà infatti impegnato giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 17 in Veneto contro Padova per il recupero della sesta giornata del campionato di Superlega. La gara sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

“Non dobbiamo guardare a lunga scadenza, ma a scadenza brevissima – prosegue nella sua analisi il vicepresidente Mechini. – La gara di giovedì è l’obiettivo più importante per tenere aperto il discorso relativo alla salvezza del team. Siamo tutti quanti straconsapevoli che non conquistare punti a Padova significherebbe allontanarsi dal treno per la salvezza, per cui il match alla Kioene Arena è in questo senso fondamentale. Quindi testa e cuore per questa sfida”.

Ancora Mechini: “Si deve giocare da squadra. C’è un allenatore, c’è uno staff, c’è un’intera squadra che deve farlo. Dobbiamo assolutamente giocare di squadra, ogni singolo deve mettersi a disposizione del gruppo. La responsabilità in questo momento è grande, chi scende sul taraflex deve sentire l’obbligo di portare a casa il risultato. Non ci sono alibi o attenuanti, Padova ha pochi punti in più di noi in classifica e quindi dobbiamo fare la partita, guardarci in faccia e fare la migliore prestazione della stagione”.

Infine su possibili operazioni di mercato: “Sarebbe una bugia dire che non siamo attenti a tutto quello che succede in Italia e in Europa – afferma ancora Fabio Mechini. – Il direttore sportivo Gabriele Cottarelli sta vagliando tutto ciò che può essere di aiuto a questa squadra. Fino ad ora abbiamo visto pochi movimenti nel torneo di Superlega, sappiamo che non è facile fare innesti validi e importanti a stagione in corso. Ma siamo attenti e stiamo facendo le valutazioni del caso”.

Ha preso il via anche la prevendita per assistere alla prossima partita casalinga della Emma Villas Aubay Siena. Si tratta della undicesima giornata di campionato, l’ultima di andata (Siena dovrà comunque recuperare anche la sfida non giocata a Civitanova Marche contro i campioni d’Italia della Lube). L’avversario al PalaEstra sarà Monza, che in classifica è nona con 12 punti conquistati fino a questo momento: il match prenderà il via domenica alle ore 15,30.

La prevendita è attiva sulla piattaforma CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 19 e poi domenica 11 dicembre, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 in poi.

Incluso nel prezzo c’è il servizio di baby park per tutti i bambini che saranno presenti al PalaEstra in occasione della gara, con l’intrattenimento di animatori professionisti.