Eroica, al via la coppa delle nazioni juniores: venerdì la partenza da Castelnuovo Berardenga

Sono 176 i corridori iscritti alla coppa delle nazioni juniores e alla coppa Andrea Meneghelli in programma dal 20 al 23 aprile a Siena e provincia. Ben 14 le squadre nazionali che correranno sulle strade bianche in “Terra Eroica”.

Alla coppa delle nazioni parteciperanno le squadre nazionali di: Belgio, Germania, Polonia, Slovenia, Austria, Spagna, Slovacchia, Ucraina, Ungheria, Svizzera, Norvegia, Olanda, Serbia, Italia. Inoltre le squadre straniere e regionali: AG2R Citroen (Fra), Team Autoeder (Ger), Veleka (CZ), Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Trentino, Liguria, Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 20 aprile il ritrovo è fissato a Siena, in Fortezza Medicea, per le operazioni preliminari e la presentazione delle squadre.

Venerdì sono in programma due tappe, la cronometro a squadre da Castelnuovo Berardenga a Rapolano Terme di km 11,8 con partenza alle ore 10.00. La seconda tappa è in linea: da Siena a Poggibonsi di km 70,6 e partenza alle ore 15.00.

Sabato la terza tappa avrà luogo da Siena a Chiusdino, di km 109 e partenza alle ore 14,00.

Sono cinque le classifiche e le maglie di leader previste dal regolamento: “maglia Eroica amaranto” classifica generale, “maglia rossa” classifica a punti, “maglia verde” classifica GPM, “maglia bianca” classifica giovani, “magli azzurra” classifica traguardi volanti.

Domenica è in programma la terza edizione della Coppa Andrea Meneghelli, promossa a gara internazionale dall’Unione Ciclistica Internazionale, dove vi parteciperanno numerosissime squadre nazionali.

La corsa avrà luogo sul percorso, da Siena a Montalcino di km 113,90, collaudato nelle precedenti due edizioni con partenza alle ore 13,45.

EROICA JUNIORES 2023

Junior Nations’ Cup

Giovedì 20 aprile

Siena: operazioni preliminari – presentazione squadre

Venerdì 21 aprile

Prima tappa – cronometro a squadre: Castelnuovo Berardenga – Rapolano Terme km 11,8

Seconda tappa: Siena – Poggibonsi km 70,6

Sabato 22 aprile

Terza tappa: Siena – Chiusdino km109,1

Coppa Andrea Meneghelli

Domenica 23 aprile:

Siena – Montalcino km 113,9

La guida TV

* Diretta su Bike Channel e Canale 3 Toscana:

+ Venerdì 21 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.15

+ Sabato 22 aprile dalle ore 15.15 alle ore 17.15

+ Domenica 23 aprile dalle ore 15.15 alle ore 17.20

* Diretta su TVL

+ Venerdì 21 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.15

+ Sabato 22 aprile dalle ore 15.15 alle ore 17.15

+ Domenica 23 aprile dopo la rubrica del calcio per 2 ore

Commento di: Elena Forzoni e Giacomo Biagini. Riprese a cura di Video Jenny

La Coppa delle Nazioni Junior 2023

09.04.2023 09.04.2023 Paris – Roubaix Juniors FRA

21.04.2023 22.04.2023 Eroica Juniores Nations’ Cup ITA

04.05.2023 07.05.2023 Course de la Paix Juniors CZE

20.05.2023 21.05.2023 Trophée Centre Morbihan FRA

25.05.2023 28.05.2023 Tour du Pays de Vaud SUI

08.06.2023 11.06.2023 LVM Saarland Trofeo GER

11.07.2023 16.07.2023 Tour de l’Abitibi CAN

14.07.2023 16.07.2023 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom SVK

28.07.2023 30.07.2023 Watersley Junior Challenge NED

16.08.2023 18.08.2023 One Belt One Road Nation’s Cup Hungary HUN

01.09.2023 05.09.2023 Tour de DMZ KOR

IL PROGRAMMA

Giovedì 20 aprile

SIENA – Fortezza Medicea

Ore 14.00 – 19.00: Segreteria per operazioni preliminari

Ore 15.00 – 17.30: Registrazione e verifica licenze

Ore 16.30 – 17.30: Riunione Sicurezza in Gara

Ore 18.00 – 19.00: Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi

Ore 18.00 – 19.00: Presentazione delle squadre

Ore 19.45 Cena Atleti squadre, Accompagnatori e Team in Corsa –

Contrada Capitano dell’Onda, Società G. Duprè

Venerdì 21 aprile

Prima tappa

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)

Ore 08.30 – 12.00: Quartier Generale Partenza e Segreteria – Via delle Crete Senesi

Ore 08.30 – 09.00: Ritrovo di Partenza Atleti e Squadre – Parcheggio di Via della Vigna

Ore 08.30 – 09.00: Ritrovo di Partenza Team Corsa – Via delle Crete Senesi

Ore 09.00 – 11.00: Palco Firma e Verifica Biciclette Cronometro – Via delle Crete Senesi

Ore 10.00 – 11.30: Partenza I^a Tappa “Cronometro a Squadre” – Via delle Crete Senesi

RAPOLANO TERME (SI)

Ore 09.00 – 13.00: Quartier Generale Arrivo e Segreteria – Via Provinciale Nord

Ore 10.15 – 11.45: Arrivo I^a Tappa “Cronometro a Squadre” – Via Provinciale Nord

Ore 11.00 – 12.00: Pasta Party Atleti e Dirigenti – Via Provinciale Nord

Ore 12.00 – 12.15: Premiazione e assegnazione maglie leader I^a Tappa

Seconda tappa

SIENA

Ore 12.30 – 14.45: Quartier Generale Partenza e Segreteria – Fortezza Medicea

Ore 13.00 – 14.45: Ritrovo di Partenza Atleti e Squadre – Fortezza Medicea

Ore 13.00 – 14.45: Ritrovo di Partenza Team Corsa – Fortezza Medicea

Ore 13.15 – 14.45: Palco Firma – Fortezza Medicea

Ore 15:00: Trasferimento e partenza II^a Tappa “Siena – Poggibonsi”

Ore 15:10: Partenza Ufficiale II^a Tappa “Siena – Poggibonsi” Km 0 – Costa Fabbri

POGGIBONSI (SI)

Ore 15.00 – 17.30: Quartier Generale Arrivo – Giardini Via Fortezza Medicea

Ore 16.40 – 17.10: Arrivo II^a Tappa “Siena-Poggibonsi” – Via Fortezza Medicea

Ore 17.15 – 17.30: Premiazione e assegnazione maglie leader – Giardini Fortezza Medicea

Sabato 22 aprile

SIENA

Ore 11.00 – 13.45: Quartier Generale Partenza e Segreteria – Fortezza Medicea

Ore 11.00 – 13.45: Ritrovo di Partenza Atleti e Squadre – Fortezza Medicea

Ore 11.00 – 13.45: Ritrovo di Partenza Team Corsa – Fortezza Medicea

Ore 12.15 – 13.45: Palco Firma – Fortezza Medicea

Ore 14:00: Trasferimento per km 6, III^a Tappa “Siena – Poggibonsi”

Ore 14:10: Partenza Ufficiale III^a Tappa “Siena – Poggibonsi” Km 0 – Costa Fabbri

CHIUSDINO (SI)

Ore 14.00 – 17.30: Quartier Generale Arrivo – Via Vittorio Veneto

Ore 15.40 – 16.10: GPM 3°Cat. – Via Vittorio Veneto

Ore 17.00 – 17.30: Arrivo III^a Tappa “Siena-Chiusdino” – Via Vittorio Veneto

Ore 17.15 – 17.30: Premiazione Finale e assegnazione EROICA Nation’s Cup

Domenica 23 aprile

IIIa COPPA ANDREA MENEGHELLI

SIENA – Fortezza Medicea

Ore 09.00 – 13.30 Quartier Generale Partenza e Segreteria per operazioni preliminari

Ore 09.30 – 11.30 Registrazione e verifica licenze

Ore 11.30 – 12.00 Riunione Direzione Corsa, Giuria e Direttori Sportivi

Ore 12.00 – 12.30 Riunione Sicurezza in Gara Autisti e Motociclisti

Ore 12.00 – 13.30 Presentazione delle Squadre e Palco Firma

Ore 13:45 Trasferimento di km 6, Eroica Juniores “IIIa Coppa Andrea Meneghelli”: Siena – Montalcino

Ore 14:00 Partenza Ufficiale Km 0 Eroica Juniores “IIIa Coppa Andrea Meneghelli: Siena – Montalcino – Costa Fabbri

MONTALCINO (SI)

Ore 14.00 – 17.30 Quartier Generale Arrivo Direzione, Segreteria e Giuria

Ore 15.30 – 15.50 Traguardo a Premi Città di Montalcino – Piazza del Popolo

Ore 17.00 – 17.30 Arrivo Eroica Juniores “IIIa Coppa Andrea Meneghelli”

Ore 17.15 – 17.30 Premiazioni Finali e assegnazione “III° Coppa Andrea Meneghelli Piazza del Popolo

…… inoltre, dal giovedì alla domenica, all’interno della Fortezza Medicea a Siena, sarà allestito un Bike Village con Food&Beverage, Musica, Convegni e Dibattiti

Coppa delle Nazioni – Altimetria cronometro a squadre – 21 aprile 2023

Coppa delle Nazioni – Altimetria tappa Siena – Poggibonsi – 21 aprile 2023

Coppa delle Nazioni – Altimetria tappa Siena – Chiusdino – 22 aprile 2023

Siena, 17 aprile 2023

Eroica 2023 calendar

20-23/4: Festival – Sulle strade di Siena in Terra Eroica (Siena)

21-22/4: Junior (Ncup) – Eroica Juniores – Nation’s Cup (Siena)

22/4: Giovanissimi – Eroica (Siena)

22/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

22/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

23/4: Junior (int.) – 3° coppa Andrea Meneghelli (Siena-Montalcino)

30/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

14/5: Eroica Japan – Kitakaruizawa

28/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

04/6: Eroica Hispania – Haro – La Rioja

17/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

24/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

25/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

01/7: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

19/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

02/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

16/9: NOVA Eroica California – Cambria – California

17/9: Eroica California – Cambria – California

24/9: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

30/9-1/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

