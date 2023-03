Emma Villas Aubay Siena – WithU Verona, domenica al PalaEstra sfida cruciale nella lotta per la salvezza

Domenica al PalaEstra alle ore 20,30 la Emma Villas Aubay Siena affronterà la WithU Verona per la penultima giornata del campionato di Superlega. Il match sarà sponsored by Aubay. Le ultime due giornate saranno fondamentali nella sfida salvezza, con Siena che ha 15 punti, Taranto ne ha 16 e Padova ne ha invece 18. Già quella contro la WithU sarà una sfida cruciale per i senesi.

I senesi hanno avuto il “jolly” rappresentato dalla gara giocata sabato sera al PalaEstra contro la Cucine Lube Civitanova Marche, recupero dell’ottava giornata di ritorno non disputata il 12 febbraio a causa delle scosse di terremoto che colpirono il territorio senese. Ma nella sfida disputata in viale Sclavo i campioni d’Italia hanno avuto la meglio riuscendo a ottenere la vittoria per tre set a zero, e facendo proprio anche il terzo parziale nel quale i senesi avevano avuto una partenza ottimale portandosi sul 6-1.

“Verona è una squadra fisica e con grandi altezze – commenta lo schiacciatore della Emma Villas Aubay Siena, Giacomo Raffaelli. – Sono molto forti in attacco e anche in battuta, mentre in ricezione qualche volta vanno un po’ meno bene e noi dovremo cercare di agire lì. Il nostro pensiero va a queste ultime due partite, prima in casa contro Verona e poi a Monza”.

“Contro la Lube – prosegue Raffaelli – abbiamo il rammarico per non avere vinto il terzo set. Ci brucia inoltre la sconfitta di Taranto, anche se alla fine poteva anche andare peggio e il punto che abbiamo conquistato al PalaMazzola potrebbe comunque essere utile. Il bilancio fino a questo momento non è pienamente positivo, la Superlega è un campionato durissimo e non fa sconti. Il girone di andata non è stato buono per noi, ma non è mai mancata in noi la voglia di mollare e nel tempo abbiamo centrato anche vittorie importanti e inaspettate. L’infortunio di Pinali, poi, ha influito sul team ma la società si è immediatamente adoperata sul mercato per una sostituzione”.

Verona è attualmente quinta in classifica con 31 punti, con 12 vittorie e 8 sconfitte fin qui. Nell’ultima giornata la WithU ha sconfitto Modena per 3-2.

La prevendita per assistere al match Siena-Verona è già partita online sul circuito della CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domani e sabato dalle ore 16 alle ore 19 e domenica, giorno dell’incontro, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 fino all’inizio della sfida.