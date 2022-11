Emma Villas Aubay Siena, uno degli staff più “rosa” del panorama pallavolistico italiano

Lo staff fisioterapico della Emma Villas Aubay Siena è tra i più “rosa” del panorama pallavolistico nazionale. Quest’anno insieme al campione d’Europa e del mondo Francesco Alfatti ci sono tre donne nello staff fisioterapico del team biancoblu. Si tratta di Antonella Petri, di Elena Giulianelli e di Elisa Picchioni.

“Negli staff delle squadre di Superlega maschile non lavorano molte donne – dichiara Antonella Petri. – Questo numero sta crescendo negli ultimi tempi e mi auguro che possa aumentare ulteriormente in futuro. Nessuno fa sconti o regala niente, ogni giorno si devono dimostrare competenza e professionalità. Ringrazio la società per l’opportunità e ne avverto la responsabilità. Prima ero una tifosa della squadra, con la passione della pallavolo. Da tre anni sono nello staff, abbiamo vissuto tanti momenti emozionanti, penso ad esempio alla vittoria esterna a Santa Croce sull’Arno che ci ha dato nella scorsa stagione la salvezza in Serie A2. Molti senesi si sono avvicinati nel corso delle stagioni a questa realtà, vediamo ora buoni numeri anche per quel che riguarda la presenza di spettatori al PalaEstra e la Superlega ti permette ti vedere bellissime partite e grandi campioni”.

“La vivo come un’enorme opportunità – sono le parole di Elena Giulianelli. – Per me è la prima esperienza professionale in una società sportiva e ritrovarmi in un team di Superlega è insieme una responsabilità così come un onore dato che ti trovi a lavorare con dei giocatori di caratura nazionale e internazionale. Sin da quando ero bambina gioco a pallavolo, è uno sport che conosco e che amo. Vedo quanto viene seguita la squadra, che ha tifosi in ogni parte della provincia senese. E non a caso il pubblico che viene ad assistere alle partite interne del team al PalaEstra proviene da varie località, e un po’ da tutta la Toscana. Quotidianamente mi trovo a lavorare con sportivi professionisti che conoscono il loro corpo e che sanno di cosa possono avere bisogno, con loro facciamo quindi un lavoro insieme e ‘di squadra’. È un segnale importante vedere tante donne in un team maschile, è un segnale anche di fiducia, di rispetto, di riconoscimento della professionalità”.

“Stiamo lavorando con profitto – afferma Elisa Picchioni. – Ci alterniamo tra tutti e seguiamo costantemente e quotidianamente il team. È una realtà di professionisti, siamo ai massimi livelli nazionali, ci sono organizzazione e attenzione a tutti i dettagli. Per me la pallavolo significa passione, seguivo la squadra da tifosa e adesso è certamente particolare essere dentro al team. Mi sono avvicinata a questa realtà attraverso l’Università degli studi di Siena e il professor Flavio D’Ascenzi, che è il medico del club. In questo modo si è attivata la collaborazione. Lavorando nello staff segui poi le partite con maggiore attenzione ed entusiasmo, e una vittoria la senti anche un po’ tua. Faccio un lavoro un po’ differente rispetto a quello che svolgo abitualmente, con più terapie e minore utilizzo di macchinari. Sono molto contenta che l’universo sportivo maschile si stia aprendo alle collaborazioni professionali con delle donne”.

La squadra intanto sta proseguendo gli allenamenti al PalaEstra. L’emergenza Covid che aveva colpito il gruppo biancoblu, con più di tre giocatori del club che erano positivi al Coronavirus, sta rientrando e ciò dà fiducia in vista della gara che è in programma domenica al PalaEstra a partire dalle ore 18 contro Modena. Il match, che verrà trasmesso in diretta su RaiSport, sarà valevole per la settima giornata di campionato.

