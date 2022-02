Emma Villas Aubay Siena – Sieco Service Ortona vale una finale: la gara domenica alle 18 al PalaEstra

E’ come una finale la sfida in programma domenica alle ore 18 al PalaEstra tra Emma Villas Aubay Siena e Sieco Service Ortona. Il match è valevole per la sesta giornata del girone di ritorno. I senesi torneranno a disputare un match ufficiale a distanza di oltre due settimane dall’ultima volta. L’ultima partita giocata da Siena è stata il 19 gennaio contro Santa Croce, il derby toscano premiò i biancorossi che si aggiudicarono la sfida per tre set a zero.

Ortona è undicesima in classifica con 14 punti ma ha disputato due gare in più rispetto ai senesi. Siena è dodicesima in graduatoria con 13 punti conquistati fino a questo momento. Gli abruzzesi hanno appena ottenuto una preziosissima vittoria da tre punti nel loro palazzetto di casa, sconfiggendo per 3-1 Porto Viro grazie a 25 punti di Gabriel Pessoa (che ha chiuso la sfida con il 60% in attacco), 20 di Bulfon e 11 di Antonio De Paola.

Domenica sarà necessario tutto il tifo ed il sostegno dei supporters senesi per quella che si prospetta come una giornata realmente importante nella storia della società guidata dal presidente Giammarco Bisogno. Si tratta infatti di una vera e propria finale per poter rimanere in Serie A2. E’ una delle giornate più importanti dell’annata sportiva e i ragazzi in maglia biancoblu si stanno allenando al PalaEstra per arrivare al meglio a questo appuntamento. I tre punti in classifica che sono in palio domenica in viale Sclavo sono certamente pesanti e preziosi.

La sfida di andata premiò i senesi, che si aggiudicarono tre punti in Abruzzo vincendo il match per tre set a uno. Era il 14 novembre scorso e la Emma Villas Aubay portò a casa il successo dopo un’ora e 53 minuti di gara. Fu una grande partita per Rocco Panciocco, che mise insieme 19 punti mentre Samuel Onwuelo totalizzò 16 punti. Il tabellino riporta poi 9 punti per Andrea Rossi, 8 per Andrea Mattei e 7 per Giuseppe Ottaviani. I senesi terminarono la gara con il 49% in attacco e con il 55% di positività in ricezione.

Sarà il dodicesimo scontro diretto tra Emma Villas Aubay e Ortona, il bilancio premia Siena che ha vinto nove delle undici partite già disputate. In maglia Ortona militano gli ex Pessoa, Fusco e Cappelletti. Un altro ex dell’incontro è Giuseppe Ottaviani.

La prevendita per assistere alla gara è già stata aperta online, sui canali della CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà invece aperta domani, sabato dalle ore 16 alle 18, e domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15,30 in poi.