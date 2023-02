Emma Villas Aubay Siena, le condizioni dell’opposto Zbigniew Bartman

L’opposto della Emma Villas Aubay Siena Zbigniew Bartman sta proseguendo il lavoro differenziato in questa settimana di allenamenti del club in vista della sfida di domenica 12 febbraio al PalaEstra contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova Marche. La partita prenderà il via alle ore 18 nel palazzetto dello sport di viale Sclavo, si tratterà dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega; la prevendita per assistere all’incontro è già attiva sul circuito della CiaoTickets.

Il pallavolista di nazionalità polacca ha avvertito sul finire della scorsa settimana un riacutizzarsi di dolore ad un polpaccio e non è stato poi utilizzato da coach Omar Pelillo nella sfida disputata sabato sera dalla formazione toscana al PalaPanini di Modena. Il giocatore viene valutato quotidianamente dallo staff tecnico e dallo staff medico-sanitario della Emma Villas Aubay Siena, l’obiettivo è quello di averlo a disposizione in vista della partita di domenica pomeriggio contro la Lube Civitanova Marche.