Emma Villas Aubay Siena, la prossima gara sarà a Taranto sabato 18 febbraio alle ore 18

La Emma Villas Aubay Siena giocherà la sua prossima partita sabato 18 febbraio alle ore 18 al PalaMazzola di Taranto contro la formazione locale della Gioiella Prisma. Sarà la nona giornata del girone di ritorno, una partita molto importante tra due formazioni che sono in lotta per mantenere la categoria e per ottenere quindi la salvezza nel campionato di Superlega. Il match verrà trasmesso in diretta su RaiSport.

Come noto la squadra senese questo weekend non scenderà in campo. L’ordinanza del sindaco di Siena Luigi De Mossi ha infatti chiuso gli impianti sportivi (e tra di essi anche il PalaEstra), i teatri e i musei cittadini fino alla sera di domenica 12 febbraio.

La squadra senese sta comunque proseguendo la propria preparazione e i propri allenamenti in altri impianti del territorio, come quello di Castelnuovo Berardenga. C’è attesa, ovviamente, per conoscere la data nella quale verrà recuperata la sfida casalinga contro la Cucine Lube Civitanova Marche che avrebbe dovuto essere giocata domani a partire dalle ore 18.

Questa giornata vedrà comunque svolgersi le sfide tra Trento e Perugia, tra Piacenza e Milano. Si giocheranno anche i match Padova-Verona e Modena-Taranto mentre l’anticipo del sabato è la gara Cisterna-Monza.