Emma Villas Aubay Siena già al lavoro in vista della trasferta di giovedì a Padova: gara in diretta RaiSport

La Emma Villas Aubay si è ritrovata già questo pomeriggio al PalaEstra. Appena terminata la trasferta in Veneto, con la sconfitta rimediata ieri sera per 3-1 a Verona (nel match valevole per la decima giornata del campionato di Superlega) la squadra senese si è subito messa al lavoro per l’altra trasferta in Veneto che attende il team toscano. Giovedì 8 dicembre, infatti, alla Kioene Arena di Padova verrà recuperata la sfida della sesta giornata del torneo: il match era in calendario per lo scorso 5 novembre ma non fu possibile disputarlo in quanto più di tre giocatori della Emma Villas Aubay Siena risultarono positivi al Coronavirus.

Si giocherà, dunque, giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 17: la partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

Si tratta di una sfida molto importante per entrambe le compagini. È un vero e proprio scontro salvezza tra le squadre che occupano le ultime due posizioni della classifica: Padova è undicesima con 6 punti all’attivo, Siena è dodicesima con 3 punti.

I veneti sono reduci dalla sconfitta per 3-0 rimediata alla Blm Group Arena di Trento. L’Itas Trentino ha vinto la gara con parziale di 25-15, 25-16 e 25-21, chiudendo l’incontro in un’ora e 9 minuti di gioco. Per Padova sono andati in doppia cifra, entrambi con 10 punti all’attivo, Dusan Petkovic e Mathijs Desmet, il team veneto ha chiuso l’incontro a Trento con il 45% complessivo in attacco ma riuscendo a murare appena una volta in tre set l’attacco dei padroni di casa (contro le 5 murate vincenti della Itas).

Nel frattempo questo pomeriggio prende il via anche la prevendita per assistere alla prossima partita casalinga della Emma Villas Aubay Siena. Si tratta della undicesima giornata di campionato, l’ultima di andata (Siena dovrà comunque recuperare anche la sfida non giocata a Civitanova Marche contro i campioni d’Italia della Lube). L’avversario al PalaEstra sarà Monza, che in classifica è nona con 12 punti conquistati fino a questo momento: il match prenderà il via alle ore 15,30.

La prevendita è attiva sulla piattaforma CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 19 e poi domenica 11 dicembre, giorno del match, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 in poi.

Incluso nel prezzo c’è il servizio di baby park per tutti i bambini che saranno presenti al PalaEstra in occasione della gara con l’intrattenimento di animatori professionisti.