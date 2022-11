Cucine Lube Civitanova Marche ed Emma Villas Aubay Siena, due squadre in cerca di riscatto dopo la sconfitta nella scorsa giornata

Domenica si avvicina e sarà il giorno nel quale la Emma Villas Aubay Siena sarà impegnata nelle Marche, a Civitanova Marche, per il match valevole per l’ottava giornata di campionato contro la Cucine Lube di Ivan Zaytsev e Luciano De Cecco. La partita prenderà il via alle ore 18.

Le due squadre sono reduci da sconfitte nella precedente gara di campionato: Siena al PalaEstra contro Modena (1-3), la Lube a Cisterna (3-0).

Afferma il centrale della Emma Villas Aubay Siena, Daniele Mazzone: “Potrebbe essere per noi una partita come quella contro Modena, un team che ha grandi giocatori nel proprio roster ma che non ha ancora trovato il proprio migliore livello standard di gioco. Avremo le nostre opportunità, dovremo iniziare meglio rispetto alle gare che abbiamo disputato fino ad oggi perché in nessuna di queste abbiamo avuto un approccio veramente aggressivo, che poi è ciò che serve per dare problemi alla squadra che andiamo ad affrontare”.

“Contro Modena – ha proseguito Mazzone – non siamo riusciti a cogliere in pieno le opportunità che abbiamo avuto. Dovremo quindi migliorare l’approccio del primo set mentre negli altri set abbiamo sprecato alcune cose anche semplici. Abbiamo preso alcune battute fuori e fatto qualche invasione di troppo, abbiamo anche avuto una bassa efficienza sulle free ball dove certamente avremmo potuto fare meglio. Quindi se fai delle cose buone ma poi le rovini con altre più semplici non è un fatto positivo e finisci per sprecare quanto hai fatto prima, rovinando quindi in quel modo anche quanto di buono costruito fino a quel momento”.