Coach Paolo Montagnani: “Santangelo, Pessoa e Cappelletti assicurano un buon bottino di punti, noi dovremo mettere in campo determinazione e concentrazione”

La Emma Villas Aubay Siena è in Abruzzo, dove questo pomeriggio alle ore 18 affronterà ad Ortona la compagine della Sieco Service. La squadra di coach Nunzio Lanci ha 1 punto in classifica ma ha nel proprio roster elementi di qualità come Piazza e Santangelo e come gli ex senesi Fusco, Cappelletti e Gabriel Pessoa. I senesi arrivano a questa sfida, che è valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A2 di volley maschile, dopo due vittorie di fila, centrate al PalaManera di Mondovì e in casa contro Lagonegro, e con l’ambizione di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

“Ortona è una squadra che sa tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà – commenta il coach della Emma Villas Aubay Siena, Paolo Montagnani. – Ci aspettiamo una partita dura. Hanno tre battitori in salto che sanno mettere in difficoltà gli avversari, dovremo essere bravi dal punto di vista tecnico per contenerli. Ho raccomandato alla squadra la massima determinazione e concentrazione. A loro l’esperienza non manca. Santangelo, Pessoa e Cappelletti assicurano un buon bottino di punti e aggressività in battuta. In generale dovremo stare attenti alla loro ferocia, vorranno risollevarsi dopo un inizio di torneo non buono”.

Ancora coach Montagnani: “Alleno una squadra che è concentrata e viva – prosegue l’allenatore della Emma Villas Aubay Siena – e che è completamente immersa nel lavoro settimanale. I nostri numeri stanno salendo ma noi dobbiamo concentrarci su ogni singola sfida. Abbiamo iniziato un percorso e dobbiamo portarlo avanti con voglia, e con fame di vittoria, di risultati e di miglioramenti. Esorto i ragazzi verso un livello e un sistema di gioco che ci possa accompagnare tutto l’anno. La Serie A2 è un campionato terribile, ogni gara è una battaglia, i ragazzi sanno a cosa vanno incontro ogni domenica. Spero di trasmettere loro la mia massima determinazione, ma come ho sempre detto questo è un gruppo che lavora tanto e che è dedicato a questo sport”.