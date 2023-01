Coach Omar Pelillo: “Le gare sono tutte difficili, ma si va sempre in campo per vincere”

“Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, la squadra arriva bene all’appuntamento contro Milano. Siamo carichi e attendiamo questo incontro. Pensiamo sempre a una partita alla volta, ognuna come se fosse una finale e consapevoli che ogni match ha una storia a sé”. Così parla alla vigilia della sfida contro l’Allianz coach Omar Pelillo, allenatore della Emma Villas Aubay Siena. I toscani domani pomeriggio a partire dalle ore 15,30 sfideranno la compagine meneghina, la squadra di Patry e dell’ex di giornata Yuki Ishikawa. Si torna a giocare al PalaEstra per la prima partita del 2023. A gennaio saranno quattro gli impegni di campionato dei biancoblu, tutti molto importanti arrivati ormai a questa fase della stagione: al termine della regular season mancano infatti appena nove giornate e i senesi devono conquistare punti in classifica per evitare l’ultima posizione della graduatoria che significherebbe retrocessione.

I lombardi hanno vissuto le ultime settimane in chiaroscuro e in altalena: l’ultima giornata di campionato del 2022 è stata negativa, con la sconfitta casalinga (per 1-3) nel derby contro Monza, mentre appena pochi giorni dopo la squadra di coach Piazza ha fatto l’impresa andando a vincere all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la Lube campione d’Italia in carica (per 1-3 anche in questo caso). Si trattava di una sfida valevole per la Coppa Italia: erano i quarti di finale della competizione, e con quel successo i meneghini hanno staccato il pass per le Final Four della manifestazione che si terranno a fine marzo a Roma.

Ancora coach Omar Pelillo: “Milano è una grandissima squadra, non siamo certo noi a scoprirla. Forse la classifica che hanno in questo momento non rende merito di quelle che sono le loro qualità. Ma sappiamo bene qual è il tipo di pallavolo che possono esprimere. Noi siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare nella nostra parte del campo, sarà quello a fare la differenza. Le gare sono tutte difficili, ma quando si entra in campo lo si fa sempre per vincere. Dobbiamo mettere sul taraflex la rabbia per le ultime tre partite che abbiamo perso e cercare il riscatto contro l’Allianz”.

Siena cerca punti che sarebbero pesantissimi per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Dopo un trittico “di fuoco” contro Trento, Lube e Perugia ora la Emma Villas Aubay Siena ricomincia l’anno contro un’altra squadra dalle grandi potenzialità. I biancoblu andranno in campo con l’obiettivo di fare punti e di ridurre le distanze con le formazioni che la precedono in classifica. Nel girone di andata la gara terminò 3-0 in favore di Milano, la partita fu giocata domenica 16 ottobre a partire dalle ore 15,30 all’Allianz Cloud.

La giornata di campionato prevede poi le sfide tra Verona e Perugia, il match di alta classifica tra Modena e Lube e poi le gare Trento-Piacenza, Padova-Cisterna e Monza-Taranto.

Sarà la quarta sfida tra le due società: nei tre precedenti ci sono state due vittorie di Milano e una di Siena.

Gli ex dell’incontro sono Nemanja Petric, attuale capitano della Emma Villas Aubay Siena, e lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, che visse in Toscana la stagione 2018-2019, la prima dei senesi nel campionato di Superlega.

Arbitreranno il match Andrea Puecher e Antonella Verrascina.

La partita tra Siena e Milano sarà valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. La prevendita per assistere all’incontro è attiva sul circuito della CiaoTickets e in tutti i punti vendita convenzionati.

La biglietteria del PalaEstra sarà aperta anche domenica 8 gennaio, giorno del match, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14,30 in poi.