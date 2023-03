Coach Omar Pelillo: “A Monza un match fondamentale, ci stiamo giocando la stagione”

L’Emma Villas Aubay Siena si gioca la salvezza nel campionato di Superlega a Monza domani pomeriggio a partire dalle ore 18. A pochi chilometri di distanza, all’Allianz Cloud, Taranto sarà impegnata in casa di Milano. Siena deve recuperare un punto in classifica ai pugliesi per tagliare il traguardo della permanenza nella massima serie nazionale di pallavolo.

Alla vigilia ha parlato il coach della Emma Villas Aubay Siena, Omar Pelillo: “Sappiamo ovviamente quella che è l’importanza di questa gara – sono le sue dichiarazioni, – ci stiamo giocando la stagione. I ragazzi hanno fatto una grande settimana di lavoro e sono molto concentrati in vista di questo match”.

Monza è settima in classifica, ha appena sbancato il PalaPanini di Modena nello scorso turno di campionato e può lottare per la sesta piazza ma deve difendersi al contempo dal possibile assalto di Milano, attualmente ottava: “Stiamo parlando di una grande squadra – afferma coach Pelillo. – Credo che la classifica non renda nemmeno bene conto e merito a questo team, che sta giocando assai bene e che sta attraversando un ottimo momento. Noi dovremo essere concentrati sulla nostra parte del campo e provare a fare tutto al meglio”.

Ci sono alcune parole d’ordine in casa senese: uniti, umili, concentrati, ordinati sono parole che coach Pelillo utilizza spesso con i suoi giocatori. Spiega l’allenatore argentino: “Dovremo essere uniti e umili in campo nell’intento di tirare fuori il meglio da ciascuno di noi in questa gara cruciale. Poi il campo darà il suo verdetto, noi lotteremo per cercare di arrivare all’obiettivo. Dobbiamo ritrovare il giusto spirito in questa ultima gara della regular season”.

Arbitreranno la gara Ilaria Vagni e Maurizio Canessa.

L’ultima giornata prevede al sabato la sfida tra Verona e Cisterna. Domenica, tutte in contemporanea, si giocheranno Perugia – Civitanova Marche, Trento – Modena, Milano – Taranto, Piacenza – Padova, Monza – Siena.

Sono 15 i punti di differenza in classifica tra la Vero Volley Monza e la Emma Villas Aubay Siena. Che si apprestano a vivere l’ultima giornata della regular season entrambe con un proprio obiettivo: i monzesi sono già certi di essere tra le prime otto della classifica. Sono settimi con 30 punti in classifica, e un ruolino fin qui di 10 vittorie e 11 sconfitte: possono però cercare di soffiare a Piacenza la sesta posizione (gli emiliani hanno 31 punti in classifica) e devono al contempo difendersi dal possibile assalto di Milano che di punti ne ha 27.

L’ultima giornata che si giocherà in questo fine settimana, insomma, dovrà dare tanti verdetti. Siena, come noto, occupa la dodicesima posizione della classifica con 15 punti. La lotta salvezza è ormai ristretta solamente a due squadre: Taranto, che di punti ne ha 16, e Siena. Padova ha 18 punti, ma le 7 vittorie conquistate in questo campionato di Superlega la mettono comunque al sicuro. I toscani, infatti, hanno 3 punti in meno dei veneti ma hanno comunque vinto 5 gare. Anche nel caso di un arrivo a pari punti in classifica, dunque, i senesi resterebbero in graduatoria dietro ai veneti.