Coach Alessandro Passaponti: “Grandi risultati dell’Under 17 di Emma Villas Volley”

Alessandro Passaponti allena i ragazzi classe 2007 dell’Under 17 della Emma Villas Volley: “I ragazzi di questo gruppo – dichiara – si fanno valere, è il loro primo anno in questo campionato e siamo arrivati alle Final Four territoriali. Quindi parliamo di un risultato di tutto rispetto e anche inaspettato, nessuno all’inizio dell’anno ci avrebbe pensato”. Alle Final Four sono arrivate entrambe le squadre Under 17 di Emma Villas, sia quella costituita da ragazzi nati nel 2006 che quella dei ragazzi del 2007. “Nel nostro gruppo – aggiunge coach Passaponti – ci sono anche quattro ragazzi nati nel 2008. È quindi un gruppo veramente giovane composto da ragazzi di talento che lasciano ben sperare per il loro futuro ma che hanno comunque ancora tutto da dimostrare”.

Ancora l’allenatore del gruppo 2007 dell’Under 17 biancoblu: “Il nostro cammino fin qui è stato molto buono. È un grande merito essere arrivati alle finali territoriali alla loro prima esperienza in questa categoria. Quest’anno abbiamo raggiunto numeri record per il settore giovanile, con quasi 110 ragazzi nelle nostre formazioni. Io ritengo che il lavoro paghi, siamo impegnati da anni e se si lavora seriamente i risultati arrivano. I ragazzi vengono in palestra, si allenano, si trovano bene, giocano, si divertono e magari arriva anche qualche risultato”.

“Nel mio gruppo – aggiunge coach Passaponti – ci sono due ragazzi che sono stati convocati nella selezione regionale, si tratta di Bracci e Bechi. Anche questo è un punto di orgoglio per noi. Saranno quindi insieme ai migliori giovani della Toscana in questa selezione. È difficile dire dove tutti questi ragazzi potranno arrivare, loro stanno mettendo il massimo impegno. Intanto stiamo facendo vedere che il movimento c’è e che sta crescendo come è giusto che sia per una società che milita in Superlega. La società ha a cuore il settore giovanile, noi andiamo avanti con il nostro lavoro sotto la guida di due grandi conoscitori del mondo della pallavolo come Luigi Banella e Alessandro Fammelume”.