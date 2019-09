Quote Serie A: chi vincerà lo scudetto nel 2019-20?

Il campionato di calcio della Seria A italiana è già entrato nel vivo dispensando, se non propriamente delle sorprese, quanto meno delle novità. La più rilevante di queste vede l’Inter in testa alla classifica a punteggio pieno. Dopo 8 anni di totale predominio juventino sembrerebbe che l’Inter sia la candidata più credibile per spezzare questo monopolio bianconero. Archiviato vittoriosamente il derby, questa sera i neroazzurri affronteranno la Lazio al Meazza. La statistica segnala che i capitolini hanno rifilato più di un dispiacere all’Inter, tipo l’eliminazione dalle fasi finali della Tim Cup (Coppa Italia) dello scorso anno. Tuttavia, alla luce di queste considerazioni parrebbe che l’Inter, col suo nuovo allenatore e con la sua sontuosa campagna acquisti, possa scalzare finalmente la Juventus da quel trono occupato da troppo tempo.

Questa possibile novità nelle gerarchie del campionato di calcio della Seria A italiana è tale anche per gli appassionati di scommesse. Indubbiamente è ora possibile scommettere sulla vittoria finale, scegliendo una squadra che non è la Juventus, sapendo che i soldi della scommessa potrebbero non andare perduti. Tuttavia, le quote serie a presentano molte altre interessanti combinazioni con cui cimentare la propria abilità. Consultando un sito di giochi online con l’intento di scommettere solitamente è presente un tabellone con i match della giornata e le quote proposte. Ci si può affidare alle quote e scommettere di conseguenza, ma si può anche documentarsi sotto il profilo statistico e decidere di puntare autonomamente.

Le combinazioni proposte dal tabellone delle scommesse sono molteplici. Si va dal classico 1X2,dove l’uno rappresenta la vittoria del team che gioca in casa (a sinistra del tabellone) il due la vittoria del team in trasferta e X il pareggio, alle scommesse Doppia chance dove per vincere occorre indovinare una delle tre possibili combinazioni tra i risultati: 12, 1X, X2. Un altro tipo di combinazione prevede la possibilità di scommettere sul risultato finale in associazione al numero dei goal segnati durante il match. È il caso di questa formula: “Esito Finale 1X2 + U/O Goals 2.5”, dove per ottenere la vincita, oltre a centrare il risultato finale occorre anche vengano segnati almeno tre goal durante il match. Altre scommesse assai gettonate dagli appassionati sono risultato finale esatto, esito primo e secondo tempo oppure goal non goal. Tra le novità, infine, sono da segnalare “arbitro guarda il var si/no”, scommessa legata all’introduzione del VAR e “giocatore assist si/no”.