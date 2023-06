Acr Siena: Montanari si appella al Consiglio di Stato per la revoca dello stadio

Acr Siena, ancora non c’è pace: dopo la decisione del Tar della Toscana di respingere il ricorso presentato dalla Robur nei confronti del Comune di Siena in merito alla revoca della concessione d’uso dello stadio Artemio Franchi e dell’impianto Bertoni dell’Acquacalda, il presidente Emiliano Montanari ha deciso di fare appello al Consiglio di Stato. Dunque, la battaglia legale tra il Siena ed il Comune proseguirà e per avere novità, si dovrà attendere fino al 13 luglio, ovvero il giorno dell’udienza.