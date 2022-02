Brescia – Siena ha un peso rilevante: il match di domenica sarà molto importante nella lotta salvezza

La trasferta di Brescia sarà molto importante per la Emma Villas Aubay Siena, che si augura di continuare a collezionare punti per la propria classifica. Il match verrà disputato domenica 20 febbraio a partire dalle ore 19 al centro sportivo San Filippo.

In Basilicata contro Lagonegro è comunque arrivato un punto prezioso, salutato con soddisfazione dalla dirigenza senese soprattutto per la reazione avuta e dimostrata dalla squadra dopo essersi ritrovata in svantaggio di due set a zero. In quel frangente del match il team non ha mollato, ha recuperato, ha vinto due set portando la sfida al tiebreak.

Siena è ancora penultima in classifica, ora a quota 14 punti in classifica. Brescia di punti ne ha 20, con 17 partite disputate, una in più rispetto a Siena. Il ruolino del team lombardo è di 7 vittorie e 10 sconfitte fin qui.

Brescia e Siena si affrontano per un match valevole per la settima giornata del girone di ritorno. Due squadre che nella scorsa stagione si sono affrontate nella semifinale dei playoff di Serie A2 adesso giocano per una gara che sarà decisamente molto importante ai fini della salvezza. Alla sesta giornata i bresciani sono usciti sconfitti per 3-1 al PalaGrotte, in Puglia, contro la Bcc Castellana Grotte: per i locali ci sono stati 22 punti di Theo Lopes e 18 di Borgogno.

I lombardi hanno terminato la partita con il 39% in attacco, con il 41% di positività in ricezione e con 9 murate vincenti in quattro set. A referto ci sono 12 punti di Alberto Cisolla (38% in attacco), 9 per Patriarca, 8 per Bisi, Galliani ed Esposito. La Emma Villas Aubay Siena conosce bene l’avversaria di domenica: da anni i senesi affrontano i vari Tiberti, Bisi, Cisolla, Galliani. Quella di domenica sarà l’ennesima sfida tra le due formazioni, e ancora una volta il match avrà un peso specifico molto rilevante. Sul taraflex ci sarà anche l’ex Emma Villas Stefano Patriarca. Ieri i bresciani hanno invece vinto per 3-2 in casa contro Motta di Livenza nel match valevole come recupero della seconda giornata di ritorno.

La Emma Villas Aubay ha chiuso il match in Basilicata con il 47% in attacco e con il 53% di positività in ricezione. Sono state 11 le murate vincenti dei biancoblu nei cinque set dell’incontro, 5 di queste solamente nel quarto set. Buono l’apporto di punti di Onwuelo (18), Panciocco (17), Ottaviani (12), Rossi (10).

Da elogiare soprattutto la reazione senese dopo il 2-0 dei lucani. Una reazione che è piaciuta anche al Presidente della Emma Villas Aubay Siena Giammarco Bisogno, che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto della partita che la squadra ha giocato, dell’atteggiamento e della reazione avuta. Se consideriamo tutto quello che abbiamo visto avremmo anche meritato di vincere questa gara. Abbiamo avuto la riprova che la squadra è viva e che lotterà per tutte le otto partite che restano da giocare in regular season. I ragazzi devono capire che non sono inferiori a nessuno ma devono credere in se stessi e scacciare tutti i fantasmi che li frena. Io sono il primo che credo in loro e reputo la nostra squadra al pari di quasi tutte quelle che sono presenti in questo campionato. Nei match che disputeremo in casa sono certo che avremo un grande sostegno da parte del pubblico e di tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre supportato anche quando vincevamo i campionati. Il nostro palazzetto sarà il nostro uomo in più, ne sono certo ed il PalaEstra ancora ha la sua forza ed impatto emozionale. I nostri giocatori non sono certo inferiori agli altri”.

Dopo la trasferta di Brescia i senesi giocheranno il match di recupero contro Reggio Emilia. La sfida sarà disputata mercoledì 23 febbraio a partire dalle ore 20 al PalaEstra.