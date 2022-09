Bella prestazione e vittoria per la Emma Villas Aubay Siena a Grottazzolina

Videx Yuasa Grottazzolina – Emma Villas Aubay Siena 1-3 (19-25, 15-25, 20-25, 26-24)

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Giorgini (L), Cubito 4, Vecchi 12, Focosi 2, Pison, Bartolucci 7, Nielsen 19, Ferrini 4, Mandolini, Romiti Andrea, Marchiani 1, Leli, Romiti Roberto (L). Coach: Ortenzi. Assistente: Minnoni.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Ricci 8, Bonami (L), Raffaelli 10, Biglino 6, Pinelli, Finoli 4, Pereyra 22, Ngapeth 15, Pochini (L), Fontani, Mazzone 6. Coach: Montagnani. Assistente: Pelillo.

Nelle Marche si vede una buonissima Emma Villas Aubay Siena, che si aggiudica la seconda amichevole del suo precampionato. Si vedono bei passi in avanti da parte della squadra allenata da coach Paolo Montagnani, che si aggiudica tre dei quattro set disputati. Finisce 1-3 nelle Marche.

Primo set La Emma Villas Aubay Siena inizia l’amichevole a Grottazzolina con Finoli in cabina di regia, Pereira opposto, Raffaelli e Ngapeth in banda, Ricci e Mazzone al centro, Bonami libero. Siena allunga sull’8-12, bene da subito i centrali che fanno vedere buone cose. Ngapeth è in forma, mostra buoni colpi, di pregevole qualità, è lui l’autore dell’11-15. Cresce la qualità delle giocate del team senese, sia in attacco che in difesa, e il muro produce. Ancora buona la prova dei centrali, con Ricci a segno per il 13-17. Gli fa seguito Ngapeth, ancora on fire. Pereyra, che chiude il primo set con 7 punti all’attivo ed il 55% in attacco, si fa valere anche a muro realizzando il +7 sul 15-22. Il set viene chiuso da Ricci sul 19-25. Siena ha attaccato con il 50% e ha fatto registrare il 64% di positività in ricezione.

Secondo set Nel secondo set Siena parte forte e vola sul +6: 0-6. Da registrare, tra le altre cose, un ottimo ace di Finoli. Di Pereyra il decimo punto senese (5-10). Da applausi il muro di Swan Ngapeth (9-13). Ancora un ace per Finoli, Siena allunga con la murata splendida di Pereyra. Subito dopo c’è il terzo ace in partita di Juan Ignacio Finoli per un altro punto break (9-17). Bella giocata Finoli-Raffaelli a segno, i senesi volano sull’11-19. Il secondo set si chiude con un errore in attacco dei locali: 15-25.

Terzo set Ace di Raffaelli in avvio di terzo set: 3-6. Bella un’atra murata di Pereyra. Raffaelli chiude alla grande il punto che vale l’8-12, Ngapeth poi si merita altri applausi. Ancora Raffaelli protagonista nel punto del +6 senese (8-14). Pereyra è devastante nell’occasione del 10-16. Di nuovo Ngapeth a segno da posto 4 (16-20), Siena allunga con un’altra murata di Pereyra. Ngapeth fa 22 (a 16). C’è anche il quarto servizio vincente di Finoli. Tocco delicatissimo di Mazzone e la Emma Villas Aubay si avvicina alla vittoria del parziale. Un errore al servizio di Grottazzolina chiude il terzo set sul 20-25.

Quarto set Nel quarto set spazio a Pochini al posto di Bonami. In campo anche Biglino, che è l’autore del 3-6. Si arriva sulla parità, sul 12-12. Allungo senese con il punto di Biglino e il servizio vincente di Raffaelli (12-14). Finoli guarda nuovamente verso il centro e Biglino risponde ancora presente (15-15). Nielsen batte forte e va a segno dai 9 metri (17-15). Grottazzolina si porta avanti di tre lunghezze (19-16), Siena si riavvicina sul -1 (20-19). Murata locale per il 22-19. Si registra un altro bel tocco di Pereyra e una murata vincente di Omar Biglino. Siena recupera con un ottimo turno in battuta di Giacomo Raffaelli e porta il set ai vantaggi (24-24). Con l’errore di Biglino il parziale termina sul 26-24.