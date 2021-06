Virtus pronta per lo spareggio interregionale contro Borgomanero

Con il successo per 3-1 nella serie playoff contro Castelfiorentino la Virtus si è guadagnata l’accesso allo spareggio interregionale per proseguire il cammino verso la promozione in serie B. L’avversaria, ovvero la terza classificata del girone di C Gold Lombardia-Piemonte, sarà il College Basket Borgomanero, squadra giovanissima e formata quasi interamente da under, che nonostante l’età media molto bassa si è dimostrata una delle migliori formazioni piemontesi. Nel roster è presente anche il classe 2003 Leonardo Okeke, giovane lungo che sembra già pronto al salto in serie A, con Cremona già sulle sue tracce.

Mercoledì 30 giugno alle 20.30 al PalaPerucatti andrà in scena la gara di andata, mentre il ritorno sarà al PalaCadorna di Borgomanero domenica 4 luglio. La serie sarà disputata su due partite; in caso di parità di vittorie a passare il turno sarà la squadra con la migliore differenza canestri.

«Sono una squadra molto giovane, che gioca un basket fatto di ritmo alto e tanta intensità – afferma il coach dell’Acea Andrea Spinello – È una squadra a cui piace correre e trovare soluzioni in transizione, fanno della corsa e del pressing la loro arma più importante».

«Noi arriviamo alla partita con 10 giorni di respiro dopo un campionato molto fitto, un periodo che ci voleva per rimetterci a posto fisicamente – prosegue Spinello – Sarà una partita che dovremo affrontare come tutte le altre, pensando un possesso alla volta. Il fattore mentale sarà fondamentale, dobbiamo rimanere sempre con la testa attaccata, provando a fare la nostra partita. Giochiamo la gara di andata in casa e questo è un fattore che sicuramente potrà darci una mano».