L’Acea Virtus sconfigge Livorno e torna alla vittoria

La Virtus torna alla vittoria battendo tra le mura amiche del PalaPerucatti la Pallacanestro Don Bosco Livorno 86-70, in una partita più complicata di quanto racconti il punteggio finale, che ha visto i rossoblu imporsi dando la spallata decisiva al match soltanto nell’ultimo quarto.

Parte bene la Virtus, che inizia il match con la giusta aggressività portandosi avanti 11-3 grazie al tiro da tre e all’abilità nel correre bene il campo in transizione. Dopo un avvio sfavillante l’attacco rossoblu sembra bloccarsi, e ad approfittarsene sono gli ospiti che tornano a contatto sul -3. Sul finire del quarto arriva però la reazione dell’Acea, che torna a punire i livornesi in contropiede con Calvellini e Lenardon, chiudendo la prima frazione in vantaggio 24-16.

L’avvio di secondo quarto è caratterizzato da un tira e molla tra le due squadre che galleggiano tra il +10 e +8 Virtus. L’Acea prova ad imporre il proprio ritmo, ma il Don Bosco non molla e alzando l’aggressività in difesa e riuscendo a correre in attacco costruisce un parziale di 10-0 nutrito dai canestri di Maniaci e Malfatti che riapre la partita e permette agli ospiti di impattare a quota 30. I rossoblu tornano avanti con una reazione di orgoglio di Olleia, che segna 5 punti in fila, ma l’ultimo squillo è di Livorno che chiude a metà gara sul -1, 37-36.

A inizio terzo quarto Livorno trova il primo vantaggio della partita con la tripla di Mazzantini. Le squadre si rispondono colpo su colpo, con l’Acea che si riporta sul +5 con i canestri di Bartoletti e Zambonin. Dall’altra parte però Mazzantini scalda la mano dai 6.75 riportando a contatto i suoi; la presenza a rimbalzo offensivo di Zambonin fa però la differenza per la Virtus: è proprio il numero 17 a chiudere il terzo quarto con l’appoggio sulla sirena che vale il 58-56.

L’ultimo quarto si apre con una Virtus molto aggressiva che in appena 1 minuto si prende la doppia cifra di vantaggio. Livorno prova a reagire riportandosi a contatto, ma l’Acea riesce a correre bene in contropiede e intorno alla metà del quarto dà la spallata decisiva alla partita portandosi a +14. Stavolta il Don Bosco non ha le forze per tornare a farsi sotto. La Virtus controlla il match tenendo in pugno il ritmo e chiudendo la sfida con la vittoria 86-70.

ACEA VIRTUS SIENA – TOSCANA FOOD DON BOSCO LIVORNO 86-70 (24-16; 37-36; 58-56)

VIRTUS: Bartoletti 18, Cannoni 2, Pacciani ne, Avdiu ne, Calvellini 3, Olleia 13, Lenardon 4, Nepi 15, Bruno 6, Zambonin 14, Braccagni 11, Francini ne. All. Spinello

LIVORNO: Mori 6, Carlotti, Maniaci 7, Mancini 2, Schiano 2, Morando 17, Ciano 6, Deliallisi ne, Apolloni ne, Mazzantini 18, Malfatti 12, Ambrogio ne. All. Ricci