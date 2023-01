La Virtus ospita la corazzata Cecina

È terminata la sosta ed è tempo di tornare in campo per la Stosa, che domani alle 18 ospiterà al PalaPerucatti la Sintecnica Basket Cecina per la quattordicesima e penultima giornata del girone di andata del campionato di serie C Gold.

Costruita in estate per provare il salto di categoria, fino ad oggi Cecina sta confermando le aspettative, occupando la prima posizione in classifica con 11 vittorie e 2 sole sconfitte e avendo peraltro conquistato pochi giorni fa la Coppa Toscana.

Una partita senz’altro impegnativa per i rossoblu che potranno però contare sui due nuovi acquisti Dal Maso e Paunovic, arrivati in settimana che faranno il proprio esordio domenica.

“Troveremo una delle migliori se non la migliore squadra del campionato, che occupa il primo posto in classifica e ha vinto di recente la Coppa Toscana – spiega il coach della Stosa Filippo Franceschini. – E’ una squadra lunga, esperta, con giocatori fuori categoria come Bruni e Turini, sarà sicuramente un test impegnativo dove dovremo cercare di essere aggressivi soprattutto in difesa. Oltre alla difficoltà della partita ci sarà anche da dover inserire due nuovi giocatori nel nostro sistema di gioco. Sarà un processo lungo, in settimana tutti si sono messi a disposizione per conoscersi e capire quelli che sono i nostri principi offensivi e difensivi. Dobbiamo essere consapevoli per vedere questa ‘nuova’ squadra servirà non una settimana ma un po’ più di tempo”.