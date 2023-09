Basket Coppa Toscana, Mens Sana sconfitta a tavolino: impianti guasti

In merito alla partita di Coppa Toscana di questo pomeriggio, conclusasi con la sconfitta a tavolino della Mens Sana, la società si scusa con tutti i propri tifosi, peraltro accorsi in gran numero al Pala Corsoni, per lo sfortunato esito della gara.

La decisione degli arbitri è stata determinata dal malfunzionamento della strumentazione elettronica cronometrica e del punteggio e dalla mancata disponibilità della strumentazione di emergenza che per regolamento deve essere presente all’interno dell’impianto di gara. Pertanto, a nulla è valso il tentativo di reperire la strumentazione necessaria al PalaEstra, per il cui recupero la società si era immediatamente attivata.

Nello scusarsi nuovamente con i propri tifosi, la società comunica che coloro che desiderassero ottenere il rimborso del biglietto possono presentarsi agli uffici del PalaEstra durante l’apertura per la vendita degli abbonamenti presentando il tagliando di ingresso per la partita odierna.