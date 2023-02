Triathlon, la stella di Federico Alvino brilla in Arabia Saudita

Arriva dal golfo di Oman in Arabia Saudita e precisamente da Muscat la prima nota lieta del 2023 per la compagine colligiana della Olimpia Colle Triathlon, sempre più impegnata nella promozione della multidisciplina nella provincia di Siena.

A strappare sorrisi, e soprattutto applausi, è stato Federico Alvino impegnato sulla distanza 70.3/HalfIronman (1,9 km nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) a caratura internazionale e marchio IM (IronMan).

Circa 450 gli atleti che sabato 4 febbraio si sono dati appuntamento nelle calde acque che bagnano la capitale omanita. Ha fatto la voce grossa il portacolori colligiano Federico Alvino giunto al traguardo in 30esima posizione assoluta (ottava di categoria M35 – 39) in 4h33’03”. Prova estremamente solida e positiva per l’atleta “orange” che ha messo in mostra un grande equilibrio nella gestione delle tre frazioni in un contesto morfologico, climatico e meteorologico per nulla semplice.

Una prestazione, un exploit che sono valsi all’alfiere colligiano anche l’immensa gratificazione della qualificazione alla finale mondiale IronMan su distanza 70.3 in programma a Lahti, in Finlandia, il prossimo 27 agosto.

Grande la soddisfazione della dirigenza e dei partners commerciali (La Terrazza del Chiostro di Pienza, Studio Sampieri di Monteriggioni, CITIS Siena, CP Petrol di Colle Val d’Elsa, Sapori di Toscana, GMG Gomme Siena, Gelliplast di Colle Val d’Elsa e Elemac di Barberino Val d’Elsa) per questa ennesima risposta positiva del parco atleti che consente al sodalizio colligiano di proseguire la propria ascesa verso le posizioni di rispetto nel ranking internazionale, in attesa dei prossimi ravvicinati impegni agonistici, in una stagione ancora tutta in divenire.