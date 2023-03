Sabato torna il grande ciclismo con le Strade Bianche, ma senza Van Aert e Pogacar

Non ci saranno Wout Van Aert e Tadej Pogacar, vale a dire due dei grandi campioni del ciclismo mondiale, tuttavia sabato torneranno le Strade Bianche a Siena. E saranno, come è avvenuto nelle ultime edizioni della manifestazione, la prima grande classica stagionale del panorama ciclistico internazionale. Mancheranno Van Aert e Pogacar, quindi due degli ultimi tre vincitori di Strade Bianche, ma non mancherà lo spettacolo sulle strade senesi. Van Aert ha annunciato la sua defezione con un video che è stato pubblicato sui canali social della sua squadra, la Jumbo-Visma: “Purtroppo nei giorni scorsi sono stato poco bene e la mia preparazione fisica non è al top – ha detto il campione belga. – Alle Strade Bianche non sarei potuto essere competitivo e se gareggio voglio farlo per vincere”. Ci saranno invece, tra gli altri, Greg Van Avermaet, Peter Sagan e Daniel Oss, Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Michal Kwiatkowski, Tiesj Benoot, Davide Formolo. Ci saranno soprattutto anche Mathieu Van der Poel (nella foto), che a Siena ha vinto due anni fa e pure il due volte campione del mondo Julian Alaphilippe e vincitore delle Strade Bianche nel 2019 (e secondo nel 2021).

Previste, in occasione delle gare maschile e femminile e della Granfondo Strade Bianche che si terrà poi domenica, varie modifiche alla viabilità. Dal Comune di Siena viene evidenziato che “per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio della gara, sabato 4 e domenica 5 marzo, si suggeriscono percorsi alternativi. Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: la tangenziale. Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, viale Mazzini, viale Don Minzoni. Per l’ospedale Santa Maria alle Scotte da sud: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Bracci; da nord: tangenziale Siena nord, Fontebecci, viale Giovanni Paolo II (la “Strada fiume”), viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, viale Lombardi, viale Bracci”.

In questi giorni di festa del ciclismo verrà inoltre inaugurata una mostra dedicata a uno dei più grandi campioni della storia di questo sport. L’esposizione si chiama “Gino Bartali, le maglie donate e benedette”, è organizzata da Opera Laboratori in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino e sarà inaugurata venerdì 3 marzo alle 11,30 nella cappella di Santa Teresa del Gesù Bambino della chiesa di Santa Petronilla a Siena.

Gennaro Groppa