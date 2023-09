A Tortoreto al via domani un torneo che è già antipasto del campionato di serie A2

Un torneo che ha già il sapore dell’antipasto di campionato. A Tortoreto, in provincia di Teramo in Abruzzo, si disputerà nel fine settimana una manifestazione che vedrà impegnate tre squadre di Serie A2 e una squadra di Serie A3. Siena, Ravenna e Prata militano in A2, Fano è una formazione che ha buone ambizioni in A3.

Si tratta di tornei estivi, il cui valore quindi è relativo. Queste gare serviranno a capire a quale punto è arrivata la preparazione delle varie compagini in vista dell’avvio della stagione ufficiale. Sono test match utili per affinare la chimica di squadra, come si dice in gergo.

La Emma Villas Siena arriva a questo appuntamento dopo tre test match già disputati che hanno fornito varie buone risposte. I biancoblu hanno vinto le prime amichevoli contro squadre di A2 come Santa Croce e Ravenna (che sarà presente anche a Tortoreto) e ha poi pareggiato 2-2 al PalaBarton contro una Perugia a cui mancavano tuttavia tanti dei pallavolisti del proprio roster.

Coach Gianluca Graziosi ha quindi avuto la possibilità di testare sul campo i suoi giocatori e come la squadra si sta formando e sta reagendo agli allenamenti della preparazione. Ora ci sarà questo nuovo test, di due giorni, in Abruzzo, che fornirà nuove risposte.

Prima dell’inizio del campionato, poi, Siena avrà altri impegni in trasferta per quel che riguarda i test match, contro Ravenna (1 ottobre) e contro Santa Croce (8 ottobre).

A Tortoreto domani pomeriggio Siena affronterà nella prima semifinale alle ore 16 Fano. La squadra marchigiana è allenata da coach Paolo Tofoli, ex allenatore di Siena con cui ha vinto nella stagione 2016-2017 la Coppa Italia di Serie A2. Non è la prima volta che Tofoli affronterà da ex la compagine senese.

L’altra semifinale sarà a seguire tra Ravenna e Prata, dove militano Terpin e Scopelliti e gli ex Lucconi e Iannaccone. Ravenna, dove gioca l’ex senese Rocco Panciocco, ha già sfidato Siena nel corso di questo precampionato e i toscani sono usciti vittoriosi per 3-1 dal test match.

Le due finali a Tortoreto si giocheranno la domenica. La finale per il terzo posto dalle ore 15, alle 17,30 sarà il momento di quella per il primo posto tra le due squadre che avranno vinto le semifinali.