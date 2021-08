Siena – Grosseto, al via la gara d’appalto per la galleria a Casal di Pari

TOSCANA, ANAS: AL VIA LA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA GALLERIA “CASAL DI PARI”, SULLA E78 GROSSETO – SIENA

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ammodernamento della galleria “Casal di Pari”, sulla strada statale 223 “di Paganico” (itinerario E78 Grosseto – Siena), nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto.

L’intervento, per un investimento complessivo di 35,1 milioni di euro, dei quali 28,3 milioni per lavori, riguarda in particolare la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria, realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie.

I lavori consistono nella realizzazione del rivestimento interno e degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine SOS, impianto di rilevamento e spegnimento incendi.

La durata complessiva dei lavori è pari a 540 giorni

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel bando.

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it entro le 12:00 del giorno 16 settembre 2021.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione Fornitori>Bandi di gara.