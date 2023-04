Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 19.26, per un incidente di moto sulla Sp 51 a Castellina in Chianti dopo il bivio di Liliano. Un 59enne è stato trasportato in codice 2 a Campostaggia. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa. Attivati anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Castellina in Chianti.