Domani notte disinfestazione contro la zanzara tigre

A partire dalle ore 22 di domani, mercoledì 29 agosto, le zone a verde pubblico del territorio comunale saranno interessate da interventi di disinfestazione contro gli insetti volanti, in particolare la zanzara tigre.

Nonostante l’uso di sostanze in modalità e quantità tali da non provocare alcun danno a persone e cose, per precauzione si consiglia di non sostare in tali aree fino alle 5.30 del successivo 30 agosto, di non lasciare panni o indumenti tesi e di tenere chiuse le finestre.

La disinfestazione riguarderà le vie: P. M. Gabrielli, Giovanni Antonio Pecci, Bologna, Violante di Baviera, Luciano Banchi, Ambrogio Sansedoni, Alessandro Piccolomini, Celso Cittadini, Giacomo Leopardi, B. Neroni detto Il Riccio, Dante, Piero Strozzi, Sicilia, Piemonte, Liguria, Molise, Abruzzi, Aldo Moro, Enrico Berlinguer, Buozzi, Giuseppe di Vittorio, Gaetano Donizetti, Nazareno Orlandi, Giuseppe Verdi, XXIV Maggio, Monticchiello, Enea Ciacci, del Colle, Francesco Valdambrino, Antonio Federighi, Ambrogio Lorenzetti, Duccio di Boninsegna, del Vecchietta, Dario Neri, Vittorio Bardini, Antonio Vignali, Madonna del Buonconsiglio, della Fornace Vecchia, Martiri Senesi di Religione Ebraica, Aldobrandino degli Aldobrandeschi, delle Province, San Benedetto, Conte d’Arras, Giovanni Guastelloni, della Mercanzia, della Biccherna, Carlo Pisacane. Nei viali: Avignone, Vittorio Veneto, XXV Aprile e Viale dei Mille. In Strada Petriccio e Belriguardo, N. di Bartolomeo Landi, Guido da Siena, Domenico di Niccolò del Coro, B. di Betto di Punturicchio, Piazza Lachi, Strada di Scacciapensieri, Strada delle Grondaie, Piazza Giovanni Amendola, Parco Unità d’Italia e Parco Ochino, Collinella, Michelangelo Buonarroti e Strada Laterina. Infine in Strada Statale 73 Ponente (loc. Pian delle Fornaci), Strada Statale 73 Levante (loc. Ruffolo), Strada del Ruffolo, Strada del Tinaio, Strada delle Ropole, Campo Sportivo e Sant’Isidoro a Taverne d’Arbia, Campo Sportivo a Isola d’Arbia.