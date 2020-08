Ferito uno dei lama di Gaiole in Chianti, il video e l’appello di una famiglia di turisti

Una famiglia abruzzese che si trovava in vacanza nella nostra provincia, ha incontrato gli ormai famosi lama della zona del monteluco, zona di Gaiole in Chianti. “Passando sul monteluco abbiamo fortunamente incontrato la famiglia dei tre lama. Il maschio era visibilmente ferito ad una gamba” ci scrivono, dopo aver seguito su Siena News la storia dei lama che abbiamo raccontato in passato. “Abbiamo chiamato il numero 112 e ci hanno detto che intervengono solo se c’è qualcuno sul posto, noi siamo rientrati in Abruzzo perché eravamo in vacanza.Abbiamo chiamato SOS animali e non intervengono perché secondo loro i lama sono animali domestici.Noi abbiamo fatto il nostro dovere come amanti della natura, più di questo non sappiamo cosa fare. Ci rimettiamo alla vostra competenza per far si che l’animale venga curato da qualcuno prima che muoia”. E noi ci auguriamo che l’appello dei turisti e il nostro arrivi alle autorità competenti.