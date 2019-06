Animali fantastici e… Hobby Zoo dà una “zampa” ai Cassiopei

Domani, sabato 8 giugno a partire dalle 9, all’Hobby Zoo Romei in strada di Cerchiaia 31 si terrà la raccolta alimentare in favore dell’oasi felina dei Cassiopei. Chiunque vorrà, insieme a cibo e accessori per i propri amici a quattro zampe, potrà acquistare qualcosa da donare agli aMici dei Cassiopei.

“Sicuramente, questo è il periodo in cui c’è più bisogno degli antiparassitari – spiega Paolo Frosini, titolare dell’Hobby Zoo. Poi si possono acquistare lettiere, cibo (che i Cassiopei sono di ‘bocca bona’) e qualunque altra cosa: con 70 gatti fa comodo tutto”.

Tra il negozio e l’oasi felina, una collaborazione duratura che ha visto tanti clienti di Frosini affezionarsi ai Cassiopei e adottare uno dei loro mici, dandogli una casa e una famiglia. Tanti anche quelli che hanno deciso di donare qualcosa per le raccolte.

“La raccolta è sempre stata molto gratificante – racconta Cristina Marcolongo, volontaria responsabile dei Cassiopei -. Dalle prime volte, le persone hanno donato sempre di più: l’ultima volta è stata veramente ricchissima e abbiamo dovuto fare tanti viaggi per portare tutto”.

Una grande soddisfazione vedere la risposta positiva delle persone che si avvicinano al mondo del volontariato animale e proprio i Cassiopei sono diventati in tal senso, un punto di riferimento importante per il territorio senese.

“Quando le persone vengono da noi – dice Anna Mancini, altra volontaria fondatrice dell’oasi – è una grande gioia sentire frasi come ‘questi sembrano gatti di casa’”.

Un oneroso impegno quello di dedicarsi alla salvaguardia degli animali, ma per chi, come Paolo o Cristina, ha fatto di questo la sua vita, l’onere viene ripagato da una sostanziosa dose di divertimento e soddisfazione.

“Il nostro divertimento sta proprio nel riuscire a far trovare casa ad un animale abbandonato o orfano – conclude Frosini -. E’ fondamentale e aiuta nell’impresa. Le ragazze dei Cassiopei sono bravissime”.