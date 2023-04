Ambiente: Siena con Etruria Retail per il riciclo delle bottiglie di plastica

Inaugurato un ecocompattatore per il recupero delle bottiglie di plastica: prosegue l’impegno di Etruria Retail per l’ambiente.

La rete di negozi dell’azienda leader della grande distribuzione del centro Italia si è arricchita oggi con una nuova macchina per il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in PET (polietilene tereftalato), installata nel Carrefour market di via delle Province 28, a Siena. Si tratta del ventunesimo eco compattatore installato in meno di un anno in Toscana: un record nell’ambito della gdo che ha portato Etruria a raccogliere, dal maggio scorso, 550mila bottiglie con un recupero di 10 tonnellate di pet.

All’inaugurazione della nuova macchina erano presenti: Claudio Ridolfi, titolare del punto vendita e Loris Ferretti, di Coripet, il consorzio con il quale Etruria Retail sta portando avanti il progetto “bottle to bottle”.

L’ eco-compattatore intelligente Coripet, è un vantaggio per l’ambiente perché con il bottle to bottle, si dà vita più e più volte al Pet già prodotto riducendo così la produzione di nuova plastica. È un vantaggio anche per i clienti, visto che il conferimento delle bottiglie consentirà di accumulare punti e sconti. Ogni bottiglia, deve aver contenuto liquidi alimentari, vale un punto e 200 punti raccolti danno il diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. La raccolta punti avviene scaricando l’app gratuita di Coripet o ritirando la Card Coripet nel punto vendita. Il percorso “bottle to bottle” si sviluppa così: le bottiglie conferite nell’ ecocompattatore in prossimità del negozio, vengono ritirate da Coripet e portate ad un riciclatore dove vengono lavate e sminuzzate in piccoli pezzi. Il PET così riciclato verrà utilizzato per produrre nuove bottiglie. I tappi sono separati nel corso del lavaggio finale ed anch’ essi avviati a riciclo.

