A Chiusi predisposta la didattica a distanza per i bimbi del nido Girasole

Sul sito del Comune di Chiusi è online il bando pubblico per le iscrizioni al servizio educativo per la prima infanzia al nido d’infanzia “Girasole” relativo all’anno educativo 2020/2021. La struttura, riconosciuta come d’eccellenza in tutto il territorio della provincia di Siena, ospita bambini dai 3 ai 36 mesi ed è composto da tre sezioni che vanno dai 3 agli 11 mesi, dai 12 ai 23 mesi e dai 24 ai 36 mesi. Al fine di garantire un valido servizio educativo e di crescita, anche in questo periodo di emergenza epidemiologica, è stato predisposto un servizio di formazione a distanza, che permetterà alle educatrici di svolgere attività di: manipolazione, lettura, musica e grafico-pittorica.

“Anche in questo particolare momento – dichiara l’assessore all’istruzione del Comune di Chiusi Sara Marchini – il nostro nido rappresenta un punto di riferimento per genitori e bambini. La formazione a distanza, naturalmente, non può sostituire il valore dell’apprendimento in presenza soprattutto se riferito a bimbi così piccoli, ma adesso è l’unico modo che abbiamo per continuare un valido percorso di crescita. Già nei mesi passati è stata dimostrata una grande capacità di adattamento sia delle nostre operatrici sia dei genitori e per questo a tutti loro va un grande ringraziamento. Da parte dell’amministrazione comunale, garantiamo la massima attenzione alle esigenze del nido con la promessa che ci faremo trovare pronti nel momento in cui potremo tornare a vedere i nostri bimbi in classe”.

Le domande di ammissione dei bambini dovranno essere redatte compilando il modulo che è possibile scaricare al link: http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.

La domanda dovrà essere correttamente compilata e consegnata tramite posta elettronica certificata (pec): [email protected]; Apaci di Regione Toscana, il servizio gratuito per i cittadini per inviare documenti alla pubblica amministrazione https://web.e.toscana.it/apaci (rif. art. 2,comma 2 d.lgs.82/2005 codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche) – è possibile prenotare una consulenza telefonica per registrarsi presso Apaci: [email protected] o telefono 0578-223643.

Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono stabilite dal bando e dal testo unico delle disposizioni relative all’organizzazione del servizio nido d’infanzia. Saranno consultabili al seguente link: http://www.comune.chiusi.si.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti.

Oltre che sulla base di eventuali ulteriori criteri che saranno previsti da normative nazionali o regionali emanate in seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19. In seguito all’emergenza epidemiologica se dovesse variare il rapporto numerico tra educatore e bambini, la graduatoria potrebbe essere rideterminata tenendo conto di ulteriori criteri di priorità e con la possibilità di usufruire dell’orario di servizio o in fascia antimeridiana o in fascia pomeridiana.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro mercoledì 17 giugno 2020.