La presenza sempre crescente di notizie non attendibili, in special modo sui social, anche con calendari che non sono quelli predisposti dalla regione Toscana, sta diventando un problema. Per questo motivo, la stessa Regione avverte che le informazioni ufficiali, relative alla campagna di vaccinazione, sono quelle pubblicate sulle pagine dedicate all’emergenza covid sul sito ufficiale della regione Toscana e sul sito dell’sgenzia di informazione regionale Toscana notizie