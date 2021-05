Vaccini, agende aperte per gli over 30 a partire da giovedì 3 giugno

A partire da giovedì 3 giugno la possibilità di prenotare i vaccini sarà estesa anche agli over 30. I primi a poter prenotarsi, sull’apposito portale, saranno i nati tra il 1982 ed il 1983.

Anche per la categoria degli over 30 la modalità di prenotazione sarà quella di due classi di età per volta. Le agende saranno aperte gradualmente per biennio anagrafico successivo, fino a completare l’intera fascia anagrafica dei trentenni. Per quanto riguarda, invece, tutte le altre fasce di età, destinatarie della campagna di vaccinazione a partire dagli over 40 (i nati fino al 1981), la Toscana rende possibile l’accesso libero (senza prenotazione) in alcuni hub territoriali, per due settimane. Le persone che non si sono ancora vaccinate con la prima dose anti covid possono, dunque, farlo, recandosi senza prenotazione in alcuni hub, individuati dalle Asl e indicati nei loro siti web istituzionali, che si riportano di seguito. Per questo evento straordinario di ‘Vaccino day’ sono state messe a disposizione 19mila dosi AstraZeneca (o Vaxzevria, come si chiama adesso).

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, commenta: “Continuiamo a vaccinare senza lasciare nulla di intentato. I toscani stanno rispondendo positivamente al ‘Vaccino day’, che abbiamo attivato in alcuni hub territoriali. Le Asl stanno lavorando a pieno ritmo per non sprecare alcuna dose e consentire la vaccinazione a chi desidera farla. La nostra macchina organizzativa sta dando il massimo, per aumentare il più possibile la copertura vaccinale della popolazione. Se vogliamo mantenere le riaperture e consentire la mobilità delle persone in sicurezza, abbiamo una sola strada da seguire: vaccinare, vaccinare e vaccinare”.