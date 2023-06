Sanità, otto nuovi posti di cure intermedie nel territorio senese

Otto nuovi posti di cure intermedie nel territorio della provincia di Siena, e più precisamente nella residenza sanitaria assistita Villa Chigi a Castelnuovo Berardenga. È l’importante novità sanitaria del mese di giugno, che fa salire a 39 il numero complessivo di posti di cure intermedie dell’area senese. E il numero è destinato a salire ancora: altri 5 posti saranno attivati a Montalcino, poi con l’intervento al Chiarugi vedranno la luce altri 30 posti, oltre a 10 per l’hospice. E a proposito: la Asl si augura di far partire i lavori al Chiarugi entro la fine di ottobre, per poi terminare l’intervento nel 2025.

Ci sono quindi varie novità in questo ambito. Le cure intermedie sono indirizzate ai pazienti già dimessi dall’ospedale ma in corso di stabilizzazione clinica o per quelli inviati dal medico di medicina generale con riacutizzazione di cronicità ma senza necessità di ricovero in una struttura ospedaliera. Ovviamente c’è sempre maggiore bisogno di luoghi e strutture di questo tipo, specialmente con una popolazione che vede aumentare la propria età media.

La convenzione che attiva i nuovi 8 posti avrà durata triennale. Al momento della presentazione ufficiale erano presenti i dirigenti territoriali dell’Asl, il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi, il presidente della Società della salute della zona senese Giuseppe Gugliotti.

“La destinazione di otto posti letto per le cure intermedie nella rsa Villa Chigi realizza di fatto, grazie alla collaborazione fra le istituzioni, un ampliamento dell’offerta dei servizi territoriali – è il commento del presidente Gugliotti. – L’obiettivo è anche quello di andare incontro ai cittadini e alle loro famiglie. Penso, ad esempio, alle persone fragili che dopo le dimissioni dall’ospedale non possono tornare al domicilio perché l’assistenza di cui hanno bisogno è ancora troppo complessa: in questi casi le cure intermedie possono davvero fare la differenza per la persona e per la famiglia che lo assiste”.

“La rsa Villa Chigi è una struttura di qualità riconosciuta, sia per le caratteristiche dell’edificio di recente costruzione che per i servizi che offre – le parole del sindaco Nepi. – La disponibilità di otto nuovi posti letto per le cure intermedie è un servizio importante di assistenza sociosanitaria rivolto ai cittadini di Castelnuovo Berardenga e di tutta la zona senese che rafforzerà la sua offerta e garantirà opportunità importanti agli utenti e alle loro famiglie. Tutto questo è diventato realtà grazie alla collaborazione fra Comune, Asl e Regione Toscana e ringrazio il direttore generale della Asl Tse, Antonio D’Urso, tutta la struttura dell’Azienda e l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini”.

Dichiara il direttore della Società della salute della zona senese, Lorenzo Baragatti: “I letti di cure intermedie rappresentano una soluzione organizzativa che porta sollievo alla persona assistita e alla sua famiglia sia nel momento della dimissione ospedaliera sia quando serve dare una risposta di assistenza più continuativa a persone già assistite a domicilio. L’attivazione di questo nuovo modulo rappresenta una risposta ulteriore, qualitativamente elevata, e amplia l’offerta nel territorio della zona distretto senese che vedrà il suo completamento con la realizzazione dei trenta posti letto nell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena”.