Nuova sede per il drive through di Abbadia San Salvatore

Cambia sede il drive through di Abbadia San Salvatore, dopo che le abbondanti nevicate del fine settimana hanno danneggiato pesantemente le strutture di allestimento nell’ex area mineraria.

Questa mattina la seduta straordinaria si è svolta provvisoriamente alla Casa della salute, in piazzale Michelangelo, a partire da domani tutti i tamponi verranno effettuati alla nuova postazione del drive through allestita in via della Pace 70, a poca distanza dal centro vaccinale Macchia Faggeta.

La nuova sede di via della Pace è già regolarmente indicata nel portale di prenotazione della Regione Toscana.