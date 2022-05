Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 22.44 di ieri sera, per una moto contro un daino in Strada provinciale 73 bis. Un 50enne è stato trasportato alle Scotte in codice 2 dall’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Monticiano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.