Il taxi di zia Caterina accompagna i primi bambini alla vaccinazione anti Covid a Nottola

Eva e Lorenzo sono arrivati alla vaccinazione anti-Covid a bordo del magico taxi Milano 25 di zia Caterina, tornata a dispensare allegria e sorrisi nelle corsie dell’ospedale di Nottola in occasione della partenza della campagna riservata alla fascia d’età 5-11 anni. Insieme a lei anche i clown dell’associazione Le Coccinelle di Chianciano Terme, a far compagnia ai bambini, insieme alle immagini della Pimpa, simbolo regionale di questa particolare fase della campagna vaccinale.

La stessa Pimpa che ha accolto anche i bambini nell’ambulatorio pediatrico dell’ospedale di Campostaggia, insieme all’associazione La Scossa di Poggibonsi, palloncini colorati e ancora cerotti colorati, piccoli regali per accogliere i piccoli.

Dopo il battesimo con le prime dosi alla sede Asl del Ruffolo a Siena, la campagna vaccinale per i più piccoli si è estesa anche alle altre realtà, in particolare ai presidi ospedalieri dell’azienda. E a Nottola è arrivato quel taxi fantastico, pieno di fiori, colori, pupazzi. Zia Caterina in origine l’ha adattato così per trasportare i piccoli all’ospedale Meyer a Firenze, ora è il simbolo dell’attenzione per i bambini. Quella stessa attenzione che sta dedicando tutto il personale sanitario impegnato in questa particolare campagna per accogliere i più piccoli, tra idee colorate e tanto calore umano.

A Nottola oggi sono state somministrate 50 dosi di vaccino, a Campostaggia 20.

La campagna in provincia di Siena proseguirà, oltre che a Campostaggia, Nottola e la sede Asl di Ruffolo, anche alla Fabbrichina a Colle Val d’Elsa, alla sala polivalente a Montepulciano, al centro Macchia Faggeta ad Abbadia San Salvatore. Le circa mille a disposizione per l’avvio della vaccinazione pediatrica sono praticamente esaurite, attraverso le prenotazioni sul portale della Regione Toscana.