Il sindaco Bonechi: “Gli otto turisti positivi al Covid sono tornati in Lombardia”

Sono tutti tornati a casa gli 8 turisti lombardi che hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus una volta arrivati in una struttura ricettiva nel territorio comunale di Castellina in Chianti.

Uno di loro, giunto in albergo, si è sentito poco bene e ha chiesto di poter essere sottoposto ad un tampone, che ha riscontrato poi la sua positività al Covid-19. Poco dopo anche altri sette suoi compagni di vacanza si sono ammalati e sono risultati positivi al Coronavirus.

Le loro condizioni sono comunque rimaste stabili, tutti e 8 hanno avuto solamente pochi sintomi della presenza del virus Sars-Cov-2 nel loro organismo.

Ieri pomeriggio tutti e 8 sono stati trasportati in sicurezza in Lombardia. Ne dà notizia il sindaco Marcello Bonechi sulla pagina Facebook del Comune di Castellina in Chianti, nella quale si legge: “In relazione alla diffusione del Covid-19, voglio informarvi che nel pomeriggio di ieri le 8 persone in vacanza nel nostro comune risultate positive al virus e che erano state sottoposte ad isolamento domiciliare, dietro loro esplicita richiesta e conseguenti accordi intercorsi con le Asl di riferimento, hanno fatto rientro alle loro abitazioni in Lombardia. Al momento pertanto nel nostro territorio comunale sono ancora presenti due persone positive al Covid 19, asintomatiche, naturalmente in isolamento domiciliare. A tutti loro invio nuovamente i miei migliori auguri di pronta guarigione”.