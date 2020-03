Emergenza Covid-19, la Pla- GiottiLine dona un camper alla Società della salute

Si è concretizzato oggi a Grosseto un altro esempio della grande gara di solidarietà che le aziende del territorio stanno sostenendo: la Pla- GiottiLine, azienda senese che si occupa della costruzione di camper, con il suo responsabile marketing Matteo Giotti hanno reso disponibile in comodato gratuito alla Società della salute di Grosseto un camper. Questo mezzo sarà utilizzato dagli operatori sanitari che operano a domicilio per prestare servizio e controllo sanitario ai contagiati da Coronavirus. Gli operatori sanitari che svolgono questo delicato compito potranno così più agevolmente ed in sicurezza spostarsi ed avere un luogo dove poter cambiarsi.

Questo rappresenta un altro tangibile esempio di come l’industria manifatturiera rappresenti non solo la colonna portante del nostro tessuto economico, ma un valore sociale importante ed insostituibile per una comunità.

Confindustria Toscana Sud nella persona del suo direttore generale Antonio Capone così commenta : “Oggi siamo di fronte ad un generoso gesto di una nostra azienda. Confindustria è al fianco delle imprese in questo complesso e delicatissimo momento, imprese che sono chiamate ad una prova di resistenza fortissima e che simultaneamente sono pronte ad aiutare le istituzioni nelle grandi esigenze che la contingenza di emergenza richiede. Voglio fare un forte plauso a tutti gli imprenditori ed ai lavoratori che stanno dando l’ennesima prova di professionalità resistenza, determinazione e solidarietà”.

Sincera soddisfazione da parte dell’azienda Pla- GiottiLine, oggi presente a Grosseto il responsabile marketing Matteo Giotti: “L’azienda è lieta di poter mettere a disposizione un suo prodotto per una causa così importante livello mondiale, così come avvenuto nel passato per esigenze del territorio senese, siamo ben lieti di fare un gesto di aiuto concreto a Grosseto”.