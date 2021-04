Dosi AstraZeneca arrivate, riaperti i centri vaccinali nella provincia senese

Con l’arrivo delle nuove dosi di AstraZeneca è ripartita la campagna vaccinale “di massa”, quella che in questo momento riguarda le persone in fascia di età tra i 70 e i 79 anni. Non sono tante dosi, ne sono giunte appena 9.900 in tutta la Toscana: 3.500 di queste sono state destinate al territorio della Asl Toscana sud est, 1.000 alla provincia senese.

E così da stamattina sono riprese le attività al PalaGiannelli di Siena, dove oggi sono state somministrate 400 dosi. L’hub senese, rimasto chiuso per una settimana a causa dell’assenza di dosi AstraZeneca, sarà aperto anche domani, giornata nella quale saranno attivi anche i punti vaccinali di Poggibonsi, Montepulciano e Abbadia San Salvatore.