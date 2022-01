De Mossi e Ghelardi all’asilo La Pimpa: “Qui 300 vaccinazioni al giorno, mille in tutta l’area senese”

Trecento somministrazioni anti-Covid al giorno, sia ai bambini in età 5-11 anni che agli adulti, vengono garantite, in questa lunga campagna vaccinale, all’asilo La Pimpa, in strada di Renaccio, la nuova struttura messa a disposizione per effettuare le iniezioni. Il punto vaccinale è stato visitato questa mattina dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e dal direttore amministrativo della Asl Toscana sud est Francesco Ghelardi.

“Il punto dell’asilo La Pimpa è stato aperto da poco nel piano complessivo di potenziamento delle attività vaccinali – sono state le parole di Ghelardi. – Il Comune di Siena ci ha messo a disposizione questa struttura, e quindi ringraziamo l’amministrazione. C’è un complessivo aumento delle possibilità di vaccinazione, anche con la nuova struttura attivata a Monteroni d’Arbia. Abbiamo oltre mille dosi disponibili ogni giorno nell’area senese. Se poi ci fossero nuove decisioni governative o una ulteriore pressione nei nostri centri troveremo anche il modo di aumentare questo numero e di potenziare il servizio”.

“A Siena abbiamo registrato e stiamo registrando buoni numeri per quel che riguarda la campagna vaccinale – il commento del sindaco De Mossi. – Quando le istituzioni sono molto vicine e c’è una seria collaborazione si vedono i risultati. Basti pensare anche alle sinergie attivate per dare un futuro all’immobile della Provincia in viale Sardegna o anche alla costante collaborazione con l’azienda ospedaliero-universitaria. Quando ci poniamo di fronte ad una questione con l’intento di trovare delle soluzioni tutti insieme le cose funzionano. Questo è il senso della nostra città”.

Gennaro Groppa