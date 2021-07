Covid, sono 17 i nuovi positivi i provincia di Siena

L’Azienda Usl Toscana sud est fa sapere che i nuovi positivi in tutta l’area vasta sono 74: 41 in provincia di Arezzo, 17 su Siena, 15 a Grosseto ed un caso extra Usl. Per i casi nel senese le positività sono 5 nel capoluogo, 2 a Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni e Poggibonsi, mentre i restanti provengono dai comuni di Abbadia San Salvatore, Monteroni d’Arbia, Murlo, Piancastagnaio, Sovicille e Torrita di Siena.

I ricoverati in degenza covid sono 12 all’ospedale della Misericordia di Grosseto (1 paziente in terapia intensiva) e 2 all’ospedale San Donato di Arezzo (2 in terapia intensiva). Infine, le persone attualmente positive in carico all’Asl sono 339 ad Arezzo, 303 su Siena e 290 nel grossetano.