Covid, sono 156 i nuovi casi nella Toscana sud est

L’Azienda Usl Toscana sud est, nella giornata di oggi, ha riscontrato 156 nuove positività al covid: 75 su Arezzo, 43 a Siena, 34 a Grosseto e 4 extra Usl. Di seguito si riportano i nuovi casi per comune della provincia di Siena:

Comune Nuovi Casi Asciano 4 Casole D’Elsa 2 Chiusdino 1 Colle Di Val D’Elsa 5 Gaiole In Chianti 8 Montepulciano 1 Monteriggioni 2 Poggibonsi 9 San Gimignano 5 Siena 5 Sinalunga 1

I pazienti attualmente ricoverati in area covid al San Donato di Arezzo sono 79, mentre i soggetti in terapia intensiva sono 16. 26, invece, i malati covid all’ospedale della Misericordia di Grosseto, 12 i pazienti in terapia intensiva. Le persone positive attualmente in carico all’Usl sono 1.442 ad Arezzo, 1.184 a Siena e 562 a Grosseto.

Infine nell’aretino si registrano 68 guarigioni, 46 su Siena e 25 nel grossetano.