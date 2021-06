Covid, oggi i ricoverati alle Scotte sono 25

I pazienti ricoverati in area covid alle Scotte di Siena sono 25, di cui 9 in terapia intensiva e 13 in media intensità. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 2 ingressi ed altrettante dimissioni. Sono 13 i pazienti provenienti dall’alta Valdelsa e 11 dall’area senese, mentre un paziente viene da Montespertoli.

Nell’Aou Senese sono state effettuate in totale 46.803 vaccinazioni, di cui 10.433 prime dosi per sanitari, 9.869 seconde dosi per sanitari, 19.404 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuati dalla regione Toscana e 7.097 seconde dosi per pazienti fragili.

In Toscana sono 242.960 i casi di positività al coronavirus, 174 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 231.192, pari al 95,2% dei casi totali. Oggi sono stati eseguiti 8.184 tamponi molecolari e 7.917 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,1% è risultato positivo. Sono invece 6.120 i soggetti testati oggi con tampone antigenico o molecolare, di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.972, il 5,1% in meno rispetto a ieri. Sono 80 i casi riscontrati oggi nell’Asl centro, 45 nella nord ovest, 49 nella sud est.