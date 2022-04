Covid: nella provincia di Siena 376 nuovi casi positivi. Alle Scotte sono 62 i pazienti ricoverati

Sono 376 i nuovi casi positivi al Covid registrati nella provincia di Siena nella giornata di ieri su un totale di 2.522 tamponi realizzati nelle ultime ventiquattro ore. Sono 107 i nuovi positivi che vivono nel territorio comunale di Siena. Nello stesso lasso temporale sono stati 350 nella provincia senese i guariti dal Coronavirus. Le persone attualmente positive nel territorio senese sono 3.689 mentre nell’intera area della Toscana sud est (e comprendendo dunque anche le province di Arezzo e Grosseto) sono 9.898.

Guardando alle fasce di età dei nuovi casi emerge che nella provincia senese 56 persone che hanno appena contratto il Covid sono minorenni; 61 persone hanno tra i 19 e i 34 anni; 81 tra i 35 e i 49 anni; 65 tra i 50 e i 64 anni; 58 tra i 65 e i 79 anni; 49 sono gli over 80, mentre di 6 nuovi positivi la Asl non ha fornito l’età.

All’ospedale delle Scotte sono ricoverati per Covid 62 pazienti, dei quali 2 sono in terapia intensiva, 25 nel setting di media intensità, 35 in degenza ordinaria. Rispetto a ieri si sono registrati 6 ingressi e purtroppo un decesso.