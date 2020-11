Covid, lieve flessione dei ricoveri alle Scotte, meno pazienti nelle terapie intensive in Toscana

Scendono di sei unità rispetto a ieri i pazienti ricoverati in area Covid al policlinico delle Scotte: oggi sono 93 (di cui 15 in terapia intensiva e 16 con assistenza respiratoria tramite casco). Nello specifico, 67 pazienti sono in area Covid, 12 in Malattie infettive e 14 in Area dipartimentale-Medicina interna. Sei le dimissioni, tre gli ingressi.

La provenienza dei pazienti è la seguente: Area senese: 50; Alta Valdelsa: 18; Valdichiana senese: 14; Amiata/Val d’Orcia: 6; Perugia: 2; Prato: 1; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1.

In Toscana si registrano 1.351 nuovi casi e la percentuale maggiore di contagi si registra intorno ai 48 anni di età.

I guariti crescono del 5,2% e raggiungono quota 48.742 (49,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono 16.999 in più rispetto a ieri, di cui il 7,9% positivo.

Oggi si registrano 72 nuovi decessi: 42 uomini e 30 donne con un’età media di 82,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 32 a Firenze, 12 a Prato, 5 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 10 a Livorno, 2 a Siena, 2 a Grosseto.