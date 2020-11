Covid, 230 tamponi nel primo giorno del nuovo drive through senese

Sono stati 230 i tamponi effettuati ieri nella prima giornata del nuovo drive through senese nel grande parcheggio sotto il palazzetto dello sport di viale Sclavo: 80 al mattino e 150 al pomeriggio. Non pochi, dato che stiamo parlando di una domenica. Il servizio è attivo ogni giorno dalle 9 alle 18. La struttura nasce da una collaborazione tra il Comune di Siena e la Asl Toscana sud est e con il sostegno del 186esimo reggimento dei paracadutisti della Folgore che si sono adoperati per montare la tensostruttura.

Il drive through cittadino ha cambiato quindi adesso posizione rispetto al luogo nel quale era situato fino alla settimana scorsa, ovvero il parcheggio sotto alla risalita di San Francesco, zona nella quale si erano venute a creare alcune problematiche per quel che riguarda il traffico cittadino.

Ogni giorno nella struttura vengono effettuati circa 300 tamponi, che poi vengono processati all’ospedale delle Scotte. Le richieste di sottoporsi all’esame sono comunque calate rispetto alla prima fase della seconda ondata, quando si era arrivati ad un picco di 3mila domande quotidiane per fare l’esame.